Découvrez le nouveau teaser captivant de la saison 4 de Stranger Things

Mec, ils l’ont fait ! Netflix a sorti un autre teaser pour la saison quatre de Stranger Things.

Le samedi 6 novembre, le streamer s’est rendu sur les réseaux sociaux pour célébrer tout ce qui concerne Stranger Things. Pourquoi? Eh bien, pour ceux qui ont besoin d’un rappel, le 6 novembre 1983 est la date à laquelle Will Byers (Noah schnaps) a disparu dans la première saison. Et, de cette disparition, une série d’aventures fantastiques et de couples incroyables ont émergé : Shout out to Mike (Finn wolfhard) et onze (Millie Bobby Brown).

Étant donné que la saison quatre devrait arriver en 2022, Netflix savait que nous étions prêts à sacrifier de nombreuses boîtes de Eggo Waffles pour toutes les mises à jour. Heureusement, le service de streaming est arrivé, alors qu’ils laissaient tomber un nouveau teaser révélateur qui fait allusion à ce qui va arriver pour la série.

Comme le teaser précédent, qui présentait la mystérieuse Creel House, la nouvelle séquence a souligné que la saison quatre explorera de nouveaux lieux. Plus précisément, la saison à venir emmènera les téléspectateurs de Stranger Things dans l’État doré de Californie.