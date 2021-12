Découvrez le nouvel accessoire mordant de Megan Fox et Machine Gun Kelly

mitrailleuse kelly et Megan Fox portent l’expression « attaché à la hanche » au niveau supérieur. Maintenant, ils sont attachés au bout de l’ongle.

Le samedi 4 décembre, le couple a célébré le lancement de la nouvelle marque de vernis à ongles de MGK, UN / DN LAQR, à West Hollywood, en Californie. avec un accessoire unique qui les relie toute la nuit : de fines chaînes en argent attachées à leurs deux ongles roses.

Megan et Machine Gun Kelly – vrai nom Boulanger Colson— Portaient des tenues similaires à l’événement, enfilant des ensembles entièrement noirs et des blazers ajustés pour laisser leur nail art rose vif occuper le devant de la scène.

Parmi les autres célébrités qui ont assisté à la soirée figuraient le rockeur Avril Lavigne et les étoiles TikTok Charli et Dixie D’Amelio et chasse hudson.

Ce n’est pas la première fois que l’actrice de Jennifer’s Body et l’interprète de « Forget Me Too » partagent un grand moment de mode ensemble. En octobre, les tourtereaux ont honoré la couverture du numéro automne / hiver de British GQ Style avec une séance photo torride mettant en vedette Megan presque entièrement nue et pointant une arme sur une mitrailleuse Kelly aux cheveux longs.