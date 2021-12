Découvrez le P50 Pocket, la réponse de Huawei au Samsung Galaxy Z Flip 3

Huawei s’apprête à lancer le téléphone pliable « à clapet » P50 Pocket en Chine le 23 décembre.

Huawei est sur le point de lancer le téléphone pliable « à clapet » P50 Pocket en Chine le 23 décembre. le positionnement stratégique signifie que nous ne voyons toujours pas cet affichage pliable si important.

Huawei semble s’être associé à Harper’s Bazaar et la célèbre publication de mode a partagé des éléments de conception clés du P50 Pocket sous la forme d’un portfolio. Les photos sont centrées sur la célébrité chinoise Guan Xiaotong, qui pose avec le P50 Pocket sous plusieurs angles.

Le design en or luxuriant indique clairement à qui s’adresse ce téléphone. Le tournage ne fait que l’accentuer davantage. Huawei ciblera très probablement le P50 Pocket en tant que technologie de la mode, c’est-à-dire qu’il s’agira d’un produit de style de vie. Le Galaxy Z Flip 3 est également similaire, mais il est beaucoup plus silencieux et séduit un public plus large. Huawei aura peut-être plus de couleurs au lancement.

Mis à part le coloris or, l’autre aspect frappant du P50 Pocket est son écran de couverture extérieure. Le téléphone sera livré avec un appareil photo arrondi avec trois tireurs en tout, une configuration vue dans de nombreux téléphones Huawei/Honor récents. En dessous de cette configuration, Huawei a placé un petit écran de couverture qui reflète essentiellement le module de caméra ci-dessus.

En d’autres termes, le dos du P50 Pocket sera accompagné d’une paire de cercles. À première vue, l’affichage de la couverture serait une nouveauté plutôt que quelque chose que vous utiliseriez beaucoup, un peu comme les choses étaient dans la première génération du Flip. Plus de détails seront bien sûr connus au lancement.

Comme mentionné précédemment, nous ne voyons pas le P50 Pocket de face. Huawei ne partage pas non plus les détails du matériel pour le moment. Mais nous le savons bien assez tôt car le lancement n’est pas très loin.

