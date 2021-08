Découvrez le premier aperçu d’American Crime Story chez Monica Lewinsky

in

Les bérets sont prêts pour un retour alors que American Crime Story révèle sa première affiche pour la dernière saison.

Le lundi 2 août, le compte Instagram officiel de la série FX a partagé l’art clé de la troisième saison de la série, qui est sous-titrée Impeachment et débute en septembre. 7. Le nouveau lot d’épisodes, centré sur la destitution de l’ancien président Bill Clinton, suivra la première saison de The People v. OJ Simpson et L’assassinat de Gianni Versace de la saison deux.

Dans la nouvelle image, Monique lewinsky, joué par l’actrice Bonnet Feldstein, est vue de dos tout en portant sa tenue bleue et son béret signature alors qu’elle regarde la Maison Blanche. Le spectacle compte Brad Falchuk, Nina Jacobson et Ryan Murphy parmi les producteurs exécutifs, Monica faisant également office de productrice.

“La série primée et acclamée par la critique de FX est de retour avec un tout nouvel opus”, lit-on dans la légende du compte FX. “Impeachment: American Crime Story sera diffusé le 9/7, uniquement sur FX. #ACSImpeachment.”

Beanie a également partagé l’affiche sur son compte Instagram personnel et a écrit : “Chaque côté a une histoire.”