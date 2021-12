Découvrez le premier aperçu de deux horribles nouveaux originaux d’Oxygen True Crime

Cette saison des fêtes, nous sommes dans un vrai régal de crime.

ET! News dévoile un premier aperçu exclusif de deux nouvelles séries Oxygen – Real Murders of Atlanta et Killer Relationship – toutes deux présentées en première le dimanche 16 janvier.

Dans la veine de Real Murders of Orange County, le spin-off Atlanta présentera des cas d’homicides choquants qui « mettent en évidence les frontières entre les dynasties du Sud embourgeoisées, les arnaqueurs de hip hop et les nouveaux riches flashy de cette Mecque métropolitaine de la musique, du divertissement et de la technologie », par une description officielle de la série.

Comme le taquine la bande-annonce exclusive ci-dessous, « Certaines personnes tueront pour un peu d’hospitalité du Sud. »

Le « côté obscur du nouveau Sud » est le terreau de crimes horribles, alors que Real Murders découvre des cas de meurtres plus étranges que la fiction. Des enquêtes comprenant des juges décédés, des accusations de racket et des empreintes digitales sanglantes qui indiquent toutes un homicide.

La saison de 10 épisodes comprend des épisodes phares comme « Blunt Instrument », lorsqu’un magnat de la technologie est retrouvé matraqué à mort dans sa somptueuse maison de Roswell et que tous les indices indiquent qu’un amant méprisé est le suspect; « Blood Feud », enquête sur l’exécution d’un rappeur prometteur P’tit phat; « A Deadly Union » double homicide de deux employés de Lockheed ; et « Jugement final » mettant en vedette la mort d’un juge éminent où chaque ancien cas sur lequel il a statué pourrait être lié au crime.