Découvrez le premier mariage royal de Russie depuis plus de 100 ans

Plus de 100 ans après la chute de la dynastie des Romanov, un mariage royal est revenu en Russie.

Devant des centaines d’invités à l’intérieur de la cathédrale Saint-Isaac de Saint-Pétersbourg le vendredi 1er octobre, le Grand-Duc George Mikhaïlovitch Romanov et mariée Victoria Romanovna Bettarini, la fille de l’ambassadeur Roberto Bettarini, s’est marié lors d’une cérémonie orthodoxe. Leur union a marqué le premier mariage royal du pays en plus d’un siècle pour la maison des Romanov depuis la fin de leur règne lorsque le tsar Nicolas II abdique le trône et la famille est renversée en 1917.

L’arrière-grand-père du marié, le Grand-Duc Kirill Vladimirovitch, était un cousin du tsar Nicolas. Les fiançailles du couple ont été annoncées en janvier après avoir reçu l’autorisation de la mère de George, la grande-duchesse Maria Vladimirovna.

Comme en témoignent les photos qui parcourent Internet, le couple s’est marié de manière élaborée alors que des centaines d’invités se sont alignés à l’intérieur de la grande cathédrale pour l’occasion marquante.