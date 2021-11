Découvrez le premier regard de Pablo Schreiber en tant que Master Chief de Halo

Incroyable ! C’est ce que nous ressentons après avoir vu le premier teaser de l’adaptation télévisée de Halo par Paramount +.

Dans le premier aperçu – qui a été publié le lundi 15 novembre – les téléspectateurs ont un aperçu de Pablo Schreiberla transformation de l’emblématique protagoniste de Halo, le Master Chief Petty Officer John-117. Les nouvelles images montrent Schreiber couvert de cicatrices, enfilant une armure et, nous devinons, se préparant au combat.

« Bonjour, Master Chief, » une voix salue le tireur.

La série Halo, basée sur la très populaire franchise Xbox, se déroule dans l’univers introduit pour la première fois dans l’itération 2001 du jeu. Cela signifie que les fans peuvent s’attendre à « un conflit épique du 26ème siècle entre l’humanité et une menace extraterrestre connue sous le nom de Covenant », selon le service de streaming.

Bien que le teaser soit centré sur Schreiber, l’ancien d’Orange Is the New Black n’est pas le seul acteur de la série, car la vision de Paramount + sur le jeu vidéo est également la vedette. Natascha McElhone, jen taylor, Bokeem woodbine, Yerin ha, Shabana Azmi et plus.