Découvrez le premier regard d’Elizabeth Debicki en princesse Diana

Une nouvelle princesse Diana a rejoint le casting de la saison 5 de The Crown de Netflix. Elizabeth Debicki, dont les crédits incluent The Great Gatsby, The Night Manager et le tristement célèbre Tenet de Christopher Nolan, a été prise sur le tournage de la série lors du tournage à Ardverikie Estate en Ecosse , donnant aux fans un premier aperçu de la transformation de l’actrice australienne. Elle a été vue en train de tourner une scène avec les deux jeunes garçons qui incarneront les jeunes princes William et Harry.

Les gens rapportent que Debicki entre dans le rôle de la saison 5 du drame primé aux Emmy Awards, succédant à Emma Corrin de la saison 3. Netflix a fait l’annonce du casting en août 2020. “L’esprit de la princesse Diana, ses paroles et ses actions vivent dans le cœur de tant de personnes. C’est mon véritable privilège et honneur de rejoindre cette série magistrale, qui m’a absolument accroché dès le premier épisode. “, a déclaré l’actrice dans un communiqué.

Debicki rejoint un casting changeant alors que la série remplace quelques-uns de ses membres primés pour refléter plus précisément l’âge des personnages de la famille royale qu’ils incarneront. Imelda Staunton dans le rôle de la reine Elizabeth, Jonathan Pryce dans le rôle du prince Philip et Lesley Manville dans le rôle de la princesse Margaret sont également à l’écran pour la saison 5. Après avoir partagé une photo de Staunton déguisé en reine de la série, l’ancien de Harry Potter a été aperçu en train de travailler sur la série avec Claudia Harrison, qui incarne la fille unique de la reine, la princesse Anne.

Un premier aperçu de notre nouvelle reine Elizabeth II, Imelda Staunton. pic.twitter.com/ZeMSA1hDnv – La Couronne (@TheCrownNetflix) 30 juillet 2021

Il avait été annoncé précédemment que The Crown se terminerait avec la saison 5, mais le créateur Peter Morgan a récemment pris la décision de prolonger la durée de vie de la série. “Alors que nous commencions à discuter des scénarios de la série 5, il est vite devenu clair que pour rendre justice à la richesse et à la complexité de l’histoire, nous devrions revenir au plan original et faire six saisons”, a annoncé Morgan en juillet 2020. “Pour être clair, la série 6 ne nous rapprochera pas du présent – ​​elle nous permettra simplement de couvrir la même période plus en détail.”