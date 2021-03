Découvrez le processeur grand public de cette année: le Qualcomm Snapdragon 780G

La série de processeurs Snapdragon 7 de Qualcomm s’est révélée très populaire récemment, alimentant une gamme de smartphones 5G plus abordables tout au long de 2020. Les exemples incluent les populaires Google Pixel 5 et OnePlus Nord, tous deux équipés du Snapdragon 765G. Ensuite, il y a le nouveau Samsung Galaxy A52 5G alimenté par le Snapdragon 750G, avec tout ce dont vous avez besoin pour une expérience de smartphone solide.

Aujourd’hui, Qualcomm a dévoilé son dernier processeur haut de gamme dans chaque série 7 en croissance: le Qualcomm Snapdragon 780G 5G. Ce chipset est destiné à alimenter les smartphones de milieu de gamme qui arriveront sur le marché au deuxième trimestre 2021.

Qualcomm Snapdragon 780G: se rapprocher des performances phares

La série 7 de Qualcomm a pour objectif d’apporter rapidement les fonctionnalités de la série 8 à des prix plus abordables. Le Snapdragon 780G est à la pointe de la technologie.

Il est construit sur un processus de fabrication de 5 nm, correspondant au chipset phare Snapdragon 888 de Qualcomm. Il existe également une configuration de processeur Kryo 670 beaucoup plus puissante cette génération, construite à partir de quatre des derniers gros cœurs de processeur Arm Cortex-A78 et de quatre petits cœurs Cortex-A55. Il n’y a pas de noyau Arm Cortex-X1 puissant ici; cela reste réservé aux smartphones phares.

Même ainsi, le passage à quatre gros cœurs devrait donner au 780G beaucoup plus de mordant pour les applications hautes performances par rapport aux 765G et 750G. Qualcomm bénéficie d’une amélioration des performances du processeur de 40% par rapport aux chipsets de la série 7 de la génération précédente. Les combinés alimentés par Snapdragon 780G peuvent également être associés à jusqu’à 16 Go de mémoire LPDDR4 rapide, qui peut atteindre des vitesses d’horloge jusqu’à 2,1 GHz.

Le processeur graphique Adreno 642 semble également être une autre amélioration majeure. Qualcomm ne nous a pas donné de chiffres de performances spécifiques, mais le schéma de dénomination Adreno indique des performances qui devraient se situer quelque part autour du processeur Snapdragon 855 de 2019. Complet avec une prise en charge du taux de rafraîchissement de 120 Hz, des jeux 10 bits et des pilotes GPU pouvant être mis à jour, cela pourrait s’avérer être un package de jeu solide.

Spécifications Qualcomm Snapdragon 780G

Snapdragon 780GSnapdragon 765 / 765GSnapdragon 750GCPUKryo 670 octa-core

1x Prime à 2,4 GHz (Cortex-A78)

Performances 3x à 2,2 GHz (Cortex-A78)

4x efficacité à 1,9 GHz (Cortex-A55) Kryo 475 octa-core

1x Prime à 2,3 GHz (Cortex-A76)

1x performances à 2,2 GHz (Cortex-A76)

Efficacité 6x à 1,8 GHz (Cortex-A55) Kryo 570 octa-core

2x performances à 2,2 GHz (Cortex-A77)

6x Efficacité @ 1,8 GHz (Cortex-A55) GPUAdreno 642Adreno 620Adreno 619DSPHexagone 770 avec Tensor AcceleratorHexagon 696 avec Tensor AcceleratorHexagon 694 avec Tensor AcceleratorCamera84MP single camera

Double caméra 64 + 20MP

Triple caméra 25 + 25 + 25MP

Aucun délai d’obturation, HEIF 10 bits, HDR décalé, MFNR

Instantané 192MP Caméra unique 36MP

Double caméra 22MP sans décalage d’obturation

Instantané 192MP Caméra unique 36MP

Double caméra 16MP sans décalage d’obturation

Instantané 192MPModemSnapdragon X53 5G / LTE

5G: 3,300 Mbps vers le basSnapdragon X52 5G / LTE

5G: 3700 Mbps vers le bas, 1600 Mbps vers le haut

4G: 1,200 Mbps vers le bas, 210 Mbps vers le hautSnapdragon X52 5G / LTE

5G: 3700 Mbps vers le bas, 1600 Mbps vers le haut

4G: 1,200 Mbps vers le bas, 210 Mbps vers le haut Autres sans fil Bluetooth 5.2

Wi-Fi 6E

Suite Qualcomm aptX

Bluetooth LE AudioBluetooth 5.0

Prêt pour le Wi-Fi 6

Audio adaptatif Qualcomm TrueWireless et aptXBluetooth 5.1

Prêt pour le Wi-Fi 6

Qualcomm TrueWireless et audio adaptatif aptXCharge rapideCharge rapide 4 PlusCharge rapide 4 Plus

Quick Charge AIQuick Charge 4 PlusProcessus de fabrication5nm7nm8nm

Plus que des performances supérieures

Outre des améliorations significatives des performances générales et de jeu, le Snapdragon 780 intègre des capacités d’intelligence artificielle, de traitement d’image et de mise en réseau plus puissantes.

Qualcomm a doublé les performances de traitement de l’IA avec son dernier Hexagon 770 DSP, atteignant 12 TOPS de capacité de calcul. Ce n’est pas loin des prouesses du processeur phare Snapdragon 865 de 2020, qui comptait 15 TOPS.

Bien sûr, les capacités de l’appareil photo sont extrêmement importantes dans les smartphones modernes de milieu de gamme et phares. Le Spectra 570 du Snapdragon 780G dispose de trois FAI 14 bits, avec 2,5 Gbps de capacités de traitement de la vision par ordinateur. Le téléphone peut capturer des images et des vidéos à partir de trois caméras 25MP simultanément. De plus, il existe une prise en charge de la capture vidéo 4K HDR avec bokeh en temps réel. Impressionnant, c’est vraiment proche des capacités de traitement d’image du Snapdragon 888.

Tout comme les entrées précédentes de la série 7, le Snapdragon 780G prend en charge la 5G. Il n’y a aucune mention de la compatibilité mmWave sur la fiche technique du Snapdragon X53 et mmWave n’a de toute façon pas été implémenté dans de nombreux combinés de milieu de gamme de 2020. Cependant, d’après ce que nous savons des chipsets 5G de Qualcomm, le modem Snapdragon X53 fonctionne avec les modules d’antenne mmWave de Qualcomm, de sorte que la prise en charge de mmWave 5G peut être déployée par les fabricants de combinés sur les marchés où il y a une demande. Les vitesses de téléchargement culminent à 3,3 Gbit / s sur les liaisons 5G inférieures à 6 GHz.

S’en tenant à la mise en réseau, le Snapdragon 780G utilise le Wi-Fi 6 et le Wi-Fi 6E avec un spectre de 6 GHz via le chipset FastConnect 6900. Il existe également Bluetooth 5.2 avec LE Audio, les dernières technologies audio aptX et Snapdragon Sound.

À quoi s’attendre du Snapdragon 780G 5G

L’extrémité supérieure du portefeuille de chipsets Qualcomm semble assez intéressante en 2021. Le Snapdragon 888 reste fermement au sommet, suivi par le 870 qui est essentiellement une version gonflée de la génération précédente 865 Plus. Le 780G se situe alors juste en dessous, bien qu’il ne soit vraiment pas loin derrière ce chipset à bien des égards et qu’il remporte en fait quelques gains de conception.

Le 780G est une avancée majeure pour les performances de niveau intermédiaire, car il est construit sur un processus de fabrication de 5 nm avec quatre cœurs Cortex-A78 hautes performances et un GPU Adreno 642 costaud. La puce devrait rapprocher les performances de la série 7 des produits de niveau premium cette année. Qualcomm soutient tout cela avec des fonctionnalités de connectivité, d’apprentissage automatique et de traitement d’image de pointe. Qualcomm ne semble pas s’attendre à grand-chose en ce qui concerne l’adoption de mmWave 5G avec ce chipset, ce qui pourrait être un peu décevant pour certains marchés. Bien que la plupart des consommateurs ne le remarqueraient probablement pas dans la réalité de toute façon.

Sur le papier, le Qualcomm Snapdragon 780G 5G ressemble à un matériel solide qui est vraiment ambitieux pour un chipset de la série 7. Et c’est exactement ce que nous attendions. Nous devrons voir comment toute cette technologie affecte le prix des produits, mais nous devrions le découvrir bientôt lorsque les premiers smartphones arriveront dans les prochains mois.