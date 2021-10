Découvrez le prochain grand rôle télévisé d’Emma Corrin après The Crown

Mon Dieu, nous ne pourrions pas être plus excités pour Emma Corrinson prochain rôle à la télévision.

Le lundi 11 octobre, Deadline a annoncé que l’artiste de 25 ans, qui n’est pas binaire et utilise les pronoms ils / elle, s’est engagé pour jouer le rôle principal dans la prochaine série limitée de FX, The Retreat. Le nouveau spectacle, qui vient des créateurs de The OA marnage britannique et Zal batmanglij, mettra en vedette Corrin dans le rôle de Darby Hart, un détective amateur de la génération Z qui tente de percer un mystère de meurtre lors d’une retraite exclusive.

Selon la publication, le personnage de Corrin est l’un des 12 invités invités par un milliardaire curieux à participer à une retraite dans un lieu luxueux, bien qu’isolé. Au cours de cette escapade, l’un des autres invités est assassiné, ce qui incite Hart à s’impliquer.

Ce rôle fait suite au portrait acclamé par la critique de Corrin Princesse Diana dans la saison quatre de The Crown de Netflix. Dans le drame d’époque, Corrin a revisité les premières années de la princesse Diana en tant que royale et le triangle amoureux qui a finalement scandalisé la monarchie.