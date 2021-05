Découvrez le Sony Handycam FDR-AX53 4KUHD

08/05/2021 à 07:32 CEST

Avec son poids de 699 grammes et ses dimensions très compactes, la Sony Handycam FDR-AX53 4KUHD, disponible sur Amazon, vous offrira une qualité d’image professionnelle, même si vous n’avez pas de téléviseur 4K chez vous.

Sony Handycam FDR-AX53 4KUHD, rapport qualité prix imbattable

Votre handycam parfaite: rien n’échappe à son objectif ZEISS® Vario-Sonnar® T de 26,8 mm. Son zoom optique 20x extensible numériquement à 15x ne perd jamais un iota de netteté grâce à son capteur CMOS Exmor R® rétroéclairé. Votre qualité d’image 4 fois plus élevé que le Full HD et son stabilisateur optique équilibré SteadyShot, donneront à vos enregistrements le professionnalisme que vous recherchez.

Le petit grand caméscope Sony 4K

La manipulation du FDR-AX33 vous surprendra. Il s’agit d’une caméra vidéo mesurant 15,5 centimètres de long, 7,1 de large et 7,8 de haut. Ceci, combiné à son faible poids, en fait l’un des plus maniables du marché.

Son écran tactile LCD Xtra Fine inclinable de 3 pouces (7,5 cm de diagonale) vous permet de voir facilement ce que vous enregistrez à tout moment, quel que soit l’angle. Même en mode «selfie».

Caméscopes 4k. Ses avantages

Même si vous n’avez pas de téléviseur 4k, une telle caméra vous intéresse. La puissance du 4KUHD permet de sélectionner une partie de l’image, de la recadrer et de la reproduire en Full HD, sans perdre en qualité et en préservant tous ses détails et sa puissance visuelle. Ceci est possible grâce à sa haute résolution de 3840 x 2160 pixels.

Caméscopes Sony: qualité et toutes les options

Non seulement vous apprécierez d’enregistrer vos meilleures images, mais vous disposerez également de fonctions supplémentaires de Sony qui complèteront votre expérience:

WiFi 802.11 b / g / n et connectivité NFC. Pour partager vos images avec une flexibilité totale. Grâce à son outil Ustream, vous pouvez même diffuser en temps réel pour partager chez vous ou sur les réseaux sociaux.Modifier l’outil. Sony vous offre la possibilité d’utiliser son outil d’édition Highlight Movie Maker. Avec lui, vous pouvez ajouter de la musique, couper et déplacer des scènes facilement. – Son professionnel. Son microphone 5.1 canaux avec son surround et antibruit, offrira une expérience audiovisuelle complète à vos souvenirs. Image et son professionnels.Personnalisation totale. Non seulement son écran tactile intuitif vous plaira. Le FDR-AX33 4KUHD dispose de commandes ergonomiques sur sa bague multifonction qui vous permettront, en mode manuel, de contrôler le zoom, la mise au point, l’exposition, l’ouverture, la vitesse, la balance des blancs, etc.

Et aussi & mldr;

Que diriez-vous de capturer un sourire pendant l’enregistrement? Maintenant vous pouvez. Cet appareil photo dispose d’un détecteur de visage et d’un mode obturateur de sourire. Ainsi, il est capable de détecter un sourire lors de l’enregistrement et de le capturer automatiquement dans une photo.

Maintenant tu sais, parce que le Sony Handycam FDR-AX53 4KUHD C’est le meilleur rapport qualité-prix et un best-seller sur Amazon.

