Découvrez le voyage tropical de Selena Gomez aux îles Turques et Caïques

Regardez-la maintenant.

Bien que la plupart d’entre nous aient passé les vacances au milieu de la baisse des températures, Selena Gomez fait tout le contraire. Le joueur de 29 ans a récemment passé des vacances avec sa famille et ses amis dans les magnifiques îles de Turks et Caicos.

Et s’il vous fallait une preuve photographique de ce voyage magique, la BFF du chanteur, Thérèse Mingus, a partagé quelques photos documentant tout le plaisir au soleil sur son Instagram le 5 janvier. Dans une vidéo, on peut voir Selena s’amuser tout en faisant des tuyaux d’eau, tandis que dans une autre, la star de Only Murders in the Building est vue en train de traîner avec famille, y compris sa sœur, Gracie.

Et même si Selena elle-même est restée sans réseaux sociaux pendant l’escapade, il ressort clairement de sa dernière publication sur Instagram qu’elle profite déjà du début d’une toute nouvelle année.

« Bonne année les gens », a-t-elle écrit en légende d’une photo d’elle en souriant le 1er janvier. « Rappelons-nous de prendre soin les uns des autres et de bien commencer l’année ! Que Dieu vous bénisse et j’espère que vous avez tous passé de merveilleuses vacances ! AIMEZ VOUS. »