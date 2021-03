Le casting de Spencer présente des visages plus familiers, bien que tous les rôles n’aient pas encore été révélés. L’acteur anglais Jack Farthing jouera Charles, prince de Galles, et l’ensemble est composé de Timothy Spall de Harry Potter, Sally Hawkins (La forme de l’eau) et Sean Harris (Mission: Impossible – Fallout). Malheureusement, on ne sait pas grand-chose sur la façon dont ils seront tous pris en compte dans l’histoire.