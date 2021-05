Découvrez Leonardo DiCaprio dans un premier regard sur les True Crime Killers Of The Flower Moon de Martin Scorsese

Le film original Apple TV +, basé sur le best-seller non romanesque de David Grann, raconte l’histoire des débuts du FBI, à travers une enquête sur une série de meurtres en série parmi la tribu Osage dans l’Oklahoma des années 1920. Dans notre premier regard sur Killers of the Flower Moon, nous voyons Ernest Burkhart de Leonardo DiCaprio, assis avec sa femme, Mollie Burkhart (Lily Gladstone), au début de leur relation. Mais lorsque vous regardez cette image vous-même, la tension de cette véritable histoire de crime de la vie monte déjà.