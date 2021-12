Découvrez les 5 premières Netflix les plus attendues pour décembre

Netflix et les 5 sorties les plus attendues de décembre | Instagram

Auparavant, nous vous avons présenté la liste complète des premières au sein de la plateforme Netflix et cette fois nous vous ferons connaître les 5 plus attendus par ses millions d’abonnés.

Bien que cela puisse paraître non, le mois de décembre est arrivé, et les nouvelles premières Netflix sont ici.

Quelques jours après le début du dernier mois de l’année, le Plate-forme le plus célèbre au monde, Netflix, dévoile ses nouvelles séries, films, documentaires, anime et tous genres qui divertissent chaque membre de la famille à la maison.

Sans aucun doute, les sorties les plus attendues sont les saisons de la série qui vous ont laissé l’émotion et l’incertitude de savoir quelle est la suite de l’histoire ou comment une situation se termine.

C’est pour cette raison que, comme chaque mois, nous vous laissons ici la sélection des cinq sorties Netflix les plus attendues pour décembre prochain.

1

La maison de papier-Partie 5, Volume 2

Créée par Álex Pina, cette série à succès sera diffusée sur Netflix le vendredi 3 décembre prochain, dans la cinquième partie du deuxième volume, dans laquelle se poursuit le bord du siège ou votre espace préféré.

Assiégé, le professeur risque tout alors qu’il se précipite pour récupérer l’or, et surtout, son équipe à l’extérieur de la banque.

Disponible à partir du 3 décembre

2

Impardonnable

Mettant en vedette Sandra Bullock et réalisé par Nora Fingscheidt, ce drame sera disponible sur la plateforme Netflix à partir du 10 décembre.

L’intrigue concerne une femme récemment libérée de prison, après une peine de 20 ans.

En tentant de se réinsérer dans une société qui ne lui pardonne pas, cette femme qui a déjà purgé sa peine pour meurtre va chercher la sœur qu’elle a dû quitter.

Vicent D’Onofrio, Viola Davis et Jon Bernthal y participent également.

Disponible à partir du 10 décembre

3

Un Noël pas si cool

La suite du film mexicain A Father Not So Father, arrivera sur Netflix le 21 décembre, la veille de Noël pour divertir toute la famille.

Cette fois, un voyage en famille à la plage se transforme en une folle compétition pour contrôler Noël lorsque Don Servando rencontre Doña Alicia, la tante têtue d’Alma.

Avec les performances d’Héctor Bonilla, Angélica María, Benny Ibarra, Jacqueline Bracamontes, Renata Notni et une grande distribution.

Disponible à partir du 21 décembre

4

Emily à Paris, saison 2

La deuxième saison de cette série originale qui a battu des records en tant que comédie la plus regardée sur Netflix en 2020, sera diffusée le 22 décembre sur cette plate-forme.

Tout au long de 10 épisodes, l’intrigue résoudra certains doutes qu’elle a laissés lors de la première saison.

Désormais, il y aura plus de rires, plus de mode, plus de faux pas, dans une histoire dans laquelle tandis qu’Emily peine à trouver une place à Paris, une nuit de passion pourrait compliquer ses efforts.

Avec Lily Collins et réalisé par Darren Starr.

Disponible à partir du 22 décembre

5

Cobra Kai, saison 4

La quatrième saison tant attendue de Cobra Kai revient sur Netflix, la plate-forme de streaming avec la plus grande portée, pour continuer l’histoire de la rivalité dans le karaté et sera diffusée le 31 décembre.

Créé par Josh Heald, Jon Hurwitz et Hayden Schlossberg, l’intrigue se déroule des décennies après le tournoi qui a changé leur vie, la rivalité entre Johnny et Daniel est ravivée, comme une suite à la saga Karate Kid.

Ce que Daniel et Johnny doivent faire maintenant, c’est unir leurs forces pour vaincre un ennemi commun. Avec Ralph Macchio et William Zabka.

Disponible à partir du 31 décembre