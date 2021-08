Tout au long de la semaine, l’ONG Bitcoin Argentina organisait différents ateliers destinés aux crypto-monnaies et à l’écosystème en général. Gratuitement, les gens ont pu accéder à ces webinaires et ainsi être éduqués par rapport à des termes précis et précis. Dans ce résumé, découvrez les actualités crypto les plus marquantes de la semaine.

Notre équipe CriptoTendencia surveillait de près les détails et avec cela, nous avons préparé du contenu informatif. En visitant ce lien, vous pouvez développer des contenus tels que : Générez de l’intérêt avec vos crypto-monnaies via Quantia Capital. Tout ce qui se cache derrière Dollar On Chain et aussi comment il est possible d’utiliser les outils Binance.

Ce dernier est dédié et expliqué aux personnes qui commencent à utiliser l’Exchange et souhaitent en savoir plus sur ses utilisations.

Jack Dorsey envisage de créer un échange décentralisé pour Bitcoin

Le PDG de Square, Jack Dorsey, a exprimé via son compte Twitter qu’il avait l’intention de créer un échange décentralisé pour Bitcoin.

Dorsey a déclaré que “TBD”, soit en référence au fait que le nom de l’entreprise n’a pas encore été déterminé, soit simplement le nom lui-même, se concentrerait sur la construction d’un échange décentralisé pour Bitcoin.

Selon le chef de projet Mike Brock, TBD, une unité de Square, vise à “faciliter le financement d’un portefeuille non surveillé partout dans le monde via une plate-forme pour construire des rampes d’entrée et de sortie en Bitcoin”. La société a déclaré qu’elle souhaitait que l’échange décentralisé soit “natif de Bitcoin, de haut en bas”. Aussi bien qu’entièrement open source et sans autorisation, sans “aucune fondation ou modèle de gouvernance que TBD contrôle”.

Microsoft obtient l’approbation d’un brevet pour créer des tokens aux États-Unis

Le géant américain de la technologie Microsoft a remporté un brevet lié à la blockchain qui fait référence aux techniques de mise en œuvre d’un système de gestion de jetons inter-chaînes.

L’Office américain des brevets et des marques (USPTO) a accordé mardi le brevet à la filiale de Microsoft, Microsoft Technology Licensing.

Déposé en février 2019, le brevet décrit un “service de jetons de grand livre séparé”. Ou un service logiciel qui permet aux individus et aux organisations de créer et de gérer des jetons sur plusieurs plates-formes et réseaux de registres distribués.

La Banque centrale de Cuba réglemente l’utilisation des crypto-monnaies

Une autre des nouvelles cryptographiques les plus importantes et les plus retentissantes de cette semaine était la réglementation des crypto-monnaies à Cuba. Et c’est cela, selon la résolution 215/2021 publiée au Journal officiel de Cuba. L’octroi de licences aux fournisseurs de services d’actifs virtuels sera réglementé pour les opérations liées aux activités financières, d’échange et de collecte ou de paiement, sur et depuis l’île.

L’institution centrale cubaine définit ces actifs virtuels comme « la représentation numérique de la valeur qui peut être commercialisée ou transférée numériquement. Et à utiliser pour des paiements ou des investissements ». Le terme, selon l’organisation, comprend les concepts d’actif numérique, d’actif cryptographique, de crypto-monnaie, de crypto-monnaie, de monnaie virtuelle ou de monnaie numérique.

Citi envisage de négocier des contrats à terme Bitcoin

Citigroup Inc (CN) envisage de proposer des transactions à terme Bitcoin à certains clients institutionnels, a déclaré mardi un porte-parole de la banque. Citant une demande accrue dans l’espace des crypto-monnaies.

Les prix du Bitcoin ont bondi de plus de 50 000 $ lundi. Ayant résisté à une offensive des autorités chinoises contre les sociétés minières nationales de crypto-monnaie plus tôt cette année. Alors que l’adoption par les entreprises et le grand public s’accélère.

Le média CoinDesk a rapporté mardi que Citi attendait l’approbation réglementaire pour commencer à négocier des contrats à terme Bitcoin sur le Chicago Mercantile Exchange. Citant une source au sein de la banque.

