Découvrez les avant-premières du film du 26 juillet au 1er août

Au cours de cette semaine, dans le célèbre Plate-forme « Le dernier mercenaire », « Lune » et « Sherlock Gnomes » de Netflix sont les longs métrages les plus en vue, alors lisez la suite pour découvrir les nouveautés à venir.

Une semaine de plus est sur le point de commencer, et la célèbre plateforme Netflix est plus que disposée à rafraîchir vos journées d’été avec de nombreux Nouveautes pour les cinéphiles.

C’est ainsi qu’au cours des prochains jours des films originaux comme la comédie romantique Can’t run from love, et les ‘thrillers’ The Last Mercenary et Kenshin, the Samurai Warrior : The Beginning, arrivent sur la plateforme.

Mais ce n’est pas tout, comme si cela ne suffisait pas, le catalogue continue de s’étoffer avec l’incorporation de titres bien connus tels que Moon, World Trade Center et le film d’animation Sherlock Gnomes.

Voici les films qui seront diffusés sur Netflix du 26 juillet au 1er août :

1

Je ne peux pas fuir l’amour

Réalisé par Steven K. Tsuchida, le film suit Erica, une chanteuse qui rêve de devenir une pop star.

Jusqu’à ce qu’elle réalise ce rêve, elle doit se contenter de chanter lors de toutes sortes d’événements, y compris les mariages occasionnels.

Comme dans celle de son ancienne compagne, dans laquelle il se rendra compte qu’il n’avait peut-être pas oublié celui qui fut autrefois l’amour de sa vie.

2

Le dernier mercenaire

Dans le film réalisé par David Charhon, l’acteur incarne Richard, un ancien agent secret qui se rend en France pour prouver que son fils, avec qui il n’a jamais eu de contact, n’est pas coupable de l’accusation de trafic de drogue. .

3

Kenshin le guerrier samouraï : le début

L’histoire nous présente Kenshin bien avant qu’il ne devienne le protecteur.

A cette époque, il était l’un des assassins les plus impitoyables et il se faisait appeler Battosai, jusqu’à ce que Tomoe apparaisse dans sa vie, une jeune femme qui va lui faire changer sa vision du monde.

4

AUTRES PREMIÈRES FILMS

Bartkowiak

Centre du commerce mondial

Gnomes Sherlock

Manuel de la bonne épouse

Champignons fantastiques

L’enfer

La possession de Grace

Pingouin Highway : Le mystère des pingouins

Le temps n’attend pas