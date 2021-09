Découvrez les bienfaits… et les mythes du roi de la vitamine C

30/09/2021 à 22h00 CEST

Il se trouve dans tous les bols à fruits, plans de travail, réfrigérateurs et pourtant, c’est souvent un grand oublié. On parle du citron, du roi des agrumes et un fruit qui a des avantages importants pour notre santé.

Ce fruit, caractéristique pour sa couleur jaune, est riche en vitamine C. Tellement riche que dans un seul citron on trouve 50 milligrammes de ce nutriment, essentiel pour l’homme.

Le niveau approprié d’apport de vitamine C pour un adulte en bonne santé, elle est d’environ 65 à 90 milligrammes par jour. Nous sommes donc confrontés à une alimentation qui nous fournit plus de la moitié de la ration journalière.

La vitamine C est un puissant antioxydant qui stimule le système immunitaire, le renforçant pour augmenter naturellement nos défenses. Cependant, ce n’est pas seulement la clé de la défense de l’organisme contre les infections, c’est aussi un remède, par exemple, pour lutter contre le rhume.

Il suffit de préparer une infusion de miel et de citron et, éventuellement, de gingembre, pour soulager les symptômes d’inconfort, de congestion et de mal de gorge.

De plus, et bien qu’elle ne guérisse pas le rhume, la vitamine C lutte contre la fatigue et la fatigue, indispensables pour se remettre d’une grippe ou d’un processus catarrhal.

Citron : action bactéricide

L’étude « Propriétés biocides du jus de citron » de Miguel D’Aquino et Sergio A. Teves, qui a examiné son utilisation comme désinfectant dans l’eau potable, il a déterminé que ce fruit a un grand pouvoir contre les bactéries.

Concrètement, « il ne peut détruire la bactérie Vibrio cholerae qu’à une concentration minimum de citron de 2% et en un temps d’action minimum de 30 minutes. Cependant, il est recommandé de connaître l’alcalinité de l’eau locale que vous essayez de traiter avant de fixer la concentration minimale de citron”, soulignent-ils.

Cependant, malgré l’action bactéricide, il n’y a aucune preuve scientifique de l’utilisation de eau au citron à des fins différentes telles que la perte de graisse, comme l’a souligné le nutritionniste Marta Castroviejo.

« Il ne détoxifie pas le corps. Ces déclarations ne sont pas basées sur la physiologie du corps, puisque ce sont les organes (reins, foie, peau, intestin & mldr;) qui sont chargés d’éliminer ces toxines ».

De plus, dans les réseaux, il s’est répandu que cet agrume alcalinise le sang, avant quoi il prévient : « Le corps a des systèmes pour maintenir le sang dans une gamme de pH et ce que vous mangez ne va pas le modifier de manière notable. Si cela se produit, cela pourrait être dangereux.

Attention à nos dents !

Après avoir détaillé les grands bienfaits que le citron apporte à notre organisme, il faut souligner les dommages qu’il peut causer dans le dentifrice.

Le contact direct du jus de ce fruit peut produire une usure irréversible de l’émail, voire une perte, et entraîner d’autres pathologies dentaires telles que les caries, la sensibilité et la perte structurelle des dents.

Un conseil peu connu mais très important pour que les dégâts ne l’emportent pas sur les bienfaits du citron : Il ne faut jamais se brosser les dents immédiatement après avoir consommé du citron. Si nous le faisons, il arrivera que l’acidité se répandra dans toute notre bouche et pénétrera l’émail.

La solution la plus efficace est de boire la limonade (ou n’importe quelle boisson avec du citron) avec une paille (réutilisable, bien sûr), pour éviter qu’elle ne touche les dents. Le rinçage à l’eau pour éliminer l’acidité de la bouche est une autre ressource pour éviter d’endommager de manière irréversible l’émail de nos dents.

Cependant, le citron n’est pas le seul aliment qui contribue à l’érosion dentaire. D’autres agrumes comme l’orange, le pamplemousse et la mandarine aussi. Les cornichons, les tomates, les sodas, le thé, les boissons pour sportifs et le vin blanc sont d’autres aliments acides qui ont des effets négatifs sur nos dents.