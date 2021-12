Découvrez les conseils opportuns de Wiz Khalifa dans la finale de la série Dickinson

La mort est venue frapper Emily Dickinsonporte, et cette fois, il a des conseils opportuns.

Wiz Khalifa est de retour en tant que Death dans la finale de la saison de la série à succès Apple + Dickinson, mais le personnage inquiétant prend une tournure légère et offre à Emily (Hailee Steinfeld) quelques conseils de mode qui sont d’actualité à tout âge.

Dans le e! clip exclusif ci-dessus, le rappeur « See You Again » – vêtu comme un gentleman élégant dans un costume blanc à triple boutonnage et un haut-de-forme – dit à la jeune fille: « Je pensais un peu que vous pourriez utiliser un nouveau look vous-même. »

Debout dans un jardin dans une robe ajustée, avec ses cheveux soigneusement tirés en arrière, Emily le regarde perplexe et demande : « Qu’est-ce qui ne va pas avec mon apparence ? »

Il répond « Ce n’est pas ton apparence. C’est ce que tu ressens. Tu dois porter quelque chose qui te donne l’impression d’être toi-même. Vos vêtements sont censés vous faire sentir comme un seul. Pas les deux. »