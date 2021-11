Découvrez les costumes d’Halloween de Rihanna, Cardi B, The Weeknd et Ciara

Les stars ont de nouveau joué à se déguiser tout en célébrant Halloween tout le week-end. Du effrayant au fou, sexy, cool, ils n’ont épargné aucune dépense pour clouer leurs looks exagérés.

Rihanna a prouvé que son goutte à goutte était trop dure en recréant l’une des célèbres photos de Gunna. Elle a fait faire aux fans une double prise, des tresses à bascule, un short noir, un gilet en cuir et des baskets Rick Owens (qu’elle a appelées les « Gunna’z »), complétant le look avec plusieurs chaînes et lunettes de soleil.

Elle a même imité les poses exactes de Gunna, provoquant une réaction du rappeur YSL lui-même. « Nawww U OVERLY WON », a commenté Gunna, qui a changé sa photo de profil Instagram en Rihanna.

Ciara a tout mis en œuvre avec deux costumes différents qui ont rendu hommage à ses artistes préférés, dont Selena et TLC, recréant le clip « No Scrubs » de cette dernière.

Après être devenu le professeur Nutty l’année dernière, The Weeknd était méconnaissable en tant que Don lui-même, Don Vito Corleone. French Montana a enfilé un blazer rouge et un visage bandé tout en jouant le rôle de The Weeknd.

Cardi B était affreusement bizarre en tant que Morticia Addams, et plus tard en tant que sorcière pour un costume mère-fille avec Kulture, qui a frappé pose après pose. Offset était le « Super Freak » lui-même, Rick James.

Anderson .Paak a recréé les pochettes d’albums emblématiques de Stevie Wonder et Prince, ainsi que la pochette de son collaborateur de Silk Sonic, Bruno Mars, pour 24K Magic.

Saweetie était le super-héros Catwoman, avec l’aide de Catwoman elle-même, Halle Berry. Chlöe Bailey était Lola de Shark Tale et Betty Boop, tandis que sa sœur Halle a recréé la couverture de l’album Discipline de Janet Jackson.

Lizzo a débarqué dans les rues d’Hollywood en tant que Baby Yoda, Ariana Grande s’est transformée en Miss Creature du Black Lagoon, et Lil Nas X était le méchant de Harry Potter Lord Voldemort. Megan Thee Stallion et G-Eazy ont donné leur propre tournure à Cruella, et Janelle Monáe était le grincheux Grinch.

C’était une affaire de famille car Travis Scott s’est déguisé en Jason à partir du vendredi 13 et sa fille Stormi était une sirène. John Legend, Chrissy Teigen et leurs deux enfants étaient la famille Addams. DJ Khaled et ses fils se sont déguisés en Marios assortis, tandis que leur mère était la manette de Nintendo.

Découvrez ci-dessous plus de 20 des meilleurs costumes de célébrités d’Halloween.