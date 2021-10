Découvrez les coulisses d’Alfred Hitchcock – Bande originale de Vertigo

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Même s’il faudra attendre 2022 pour Alfred Hitchcock – Vertige sur Switch, nous sommes néanmoins toujours assez intrigués par ce qu’il va livrer. L’éditeur Microids a maintenant publié la deuxième de sa série de vidéos Dev Diary sur le jeu, cette fois en se concentrant sur la bande originale.

C’est un aperçu intéressant du processus non seulement pour ce jeu, mais aussi pour les jeux de taille moyenne de cette envergure. Nous avons un aperçu du studio interne du développeur Pendulo Studio, apprenons comment le compositeur travaille aux côtés des équipes de script et de conception, et assistons également à des sessions d’enregistrement. Ce ne sont pas les grandes ressources de studio que vous verriez dans un jeu de détail majeur «triple A», mais c’est néanmoins une configuration impressionnante à voir en action.

La vidéo explique également comment la bande originale s’inspirera largement de la musique des films d’Hitchcock, en particulier de la musique qui a inspiré le compositeur Bernard Herrmann.

Regardez la vidéo et dites-nous ce que vous en pensez !