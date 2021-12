Découvrez les coulisses de la « prise de contrôle de San Francisco » de Metallica (vidéo)

La semaine dernière, Metal Pilgrim a voyagé de Kiev, en Ukraine, à San Francisco, en Californie pour METALLIQUEconcerts du 40e anniversaire de et de découvrir les METALLIQUE « Rachat de San Francisco. » Son reportage vidéo de 19 minutes peut être vu ci-dessous.

Dit Pèlerin de métal: « La meilleure partie ? Rencontrer autant de personnes partageant les mêmes idées lors des nombreux événements organisés par @Metallica pendant le rachat, y compris les opportunités de bénévolat avec Tout dans mes mains Fondation @AllWithinMyHandsFoundation et de nombreuses fêtes et activités prévues.

« Cette vidéo ne couvre pas le METALLIQUE concerts autant que les événements qui l’entourent, mais un épisode spécial sur les concerts sera publié à l’avenir. »

Présenté dans la vidéo :

00:00 – Allons-y !



00:32 – Merch MTF et GIVEAWAY



02:45 – Avant la fête & anxiété



03:31 – Enfin ! Le premier spectacle



05:32 – Afterparty dans le froid



06:45 – Dormir ? NON, nettoyer une plage avec AWMH



11:04 – 4 heures en ligne pour rencontrer Ross Halfin



13:29 – Brunch avec Blackened whisky



14:35 – Réflexions…



16:34 – Se faire pomper avec du whisky noirci



17:35 – Le deuxième spectacle

METALLIQUELes deux spectacles du 40e anniversaire de , qui ont eu lieu au Chase Center de San Francisco les 17 et 19 décembre, présentaient des setlists différentes. Ils faisaient partie du « San Francisco Takeover » susmentionné, une célébration de quatre jours à l’échelle de la ville du 40e anniversaire du groupe qui comprenait également un festival du film, une exposition de photos et une programmation de spectacles plus petits mettant en vedette d’autres artistes.

Les spectacles du 40e anniversaire marqués METALLIQUEle retour de Chase Center pour la première fois depuis septembre 2019 « S&M² » concerts qui ont également servi d’inauguration du lieu. Ces deux émissions ont rapporté plus de 4,1 millions de dollars au cours de ses deux soirées, selon les rapports soumis à Étoile du sondage‘s Boxoffice, et le groupe s’est classé n°4 sur Étoile du sondagele palmarès des tournées mondiales de la même année avec un chiffre d’affaires global de 175 millions de dollars.

Formé en 1981 par le batteur Lars Ulrich et guitariste/chanteur James Hetfield, METALLIQUE est devenu l’un des groupes de rock les plus influents et les plus réussis de l’histoire, ayant vendu près de 120 millions d’albums dans le monde et générant plus de 2,5 milliards de streams tout en jouant devant des millions de fans sur littéralement les sept continents. Les plusieurs albums multi-platine du groupe incluent « Tue les tous », « Chevaucher l’éclair », « Marionnettiste », « … Et la justice pour tous », « Métallique » (communément appelé The Black Album), « Charger », « Recharger », « Sainte Colère », « Mort Magnétique » et « Câblé… pour s’autodétruire », sorti en novembre 2016 et classé n°1 dans 32 pays.

METALLIQUEparmi les prix et distinctions de neuf Grammy Awards, deux Prix ​​de la musique américaine, plusieurs MTV Video Music Awards, et son intronisation en 2009 au Temple de la renommée du rock and roll. En juin 2018, le groupe a reçu l’une des distinctions musicales les plus prestigieuses au monde : le prix de la Suède Prix ​​de musique polaire.



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).