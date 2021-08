Découvrez les coulisses de la tournée Dierks Bentley’s Beers on Me

Toutes nos félicitations! Vous venez de remporter un laissez-passer dans les coulisses pour les billets les plus chauds de la ville.

Une fois que COVID-19 a mis une pause sur le divertissement en direct, vos artistes préférés sont prêts à prendre la route et à divertir le public en toute sécurité avec de toutes nouvelles tournées et expériences. Et où que vous soyez, nous vous proposons un billet tout accès pour tous les concerts incontournables de l’été. Bienvenue dans le Pass Backstage d’E!

Si vous demandez Dierks Bentley, c’est le moment de lever son verre à la musique live.

Après avoir passé une grande partie de la pandémie à créer des souvenirs en famille dans le Colorado, le chanteur country est de retour sur scène dans le cadre de la tournée Beers on Me. Et près d’une semaine après le début des émissions, Dierks est à nouveau tombé amoureux de la vie sur la route.

“C’était tout ce dont vous rêviez et plus encore”, a partagé en exclusivité le nominé aux Grammy avec E! News quelques jours seulement après le coup d’envoi de sa tournée 2021. “Je pensais que c’était tellement amusant d’être là-bas avec mon propre groupe et mon équipe dans le bus et toutes les choses stupides et amusantes que nous faisons loin de la scène. Faire du vélo, faire du VTT, jouer au pickle-ball. J’adore le les gars de mon groupe et de mon équipe et c’est tellement agréable d’être avec eux. »