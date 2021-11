Apple a partagé hier sa dernière vidéo Shot on iPhone 13, réalisée par Michel Gondry intitulée « A Dozen Eggs ». Maintenant, Apple a publié un aperçu des coulisses de la façon dont Gondry a créé le film unique.

A Dozen Eggs est une courte vidéo d’une minute qui commence sur un simple carton d’œufs, puis emmène les téléspectateurs à travers une expérience amusante et humoristique des œufs faisant toutes sortes de choses comme casser une casserole, voler dans l’espace, se téléporter à travers un bureau, et plus.

Apple a maintenant partagé une vidéo en coulisses montrant comment Michel Gondry aborde le cinéma.

J’aime commencer avec quelque chose de très trivial ou banal et trouver un moyen d’en tirer de la magie.

Découvrez les coulisses de deux minutes ci-dessous :

