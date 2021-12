Découvrez les dernières sorties pour ce 2021

Netflix et Disney+ : Connaître les dernières sorties pour ce 2021

Nous avons commencé la dernière semaine de l’année 2021 et c’est pourquoi nous vous ferons savoir le premières au sein des différentes plateformes de divertissement afin que vous puissiez dire au revoir de la meilleure façon ces 12 mois de l’année.

Cette fois, nous passons en revue le nouveau et le dernier séries Oui films que nous verrons avant la fin de l’année du 27 au 31 décembre.

L’année se termine et la vérité est qu’il semble que c’était hier quand nous l’avons commencé en 2021, cependant, c’est cette semaine que nous l’avons terminé.

Parce que samedi nous entrerons en 2022, et nous terminerons cette semaine dans une année et commencerons la suivante dans une autre.

Cependant, il reste encore cinq jours, et bien qu’il n’y ait pas beaucoup d’avant-premières, il y a de vrais poids lourds à voir.

Netflix vous propose un plan incroyable en sortant l’un de ses titres les plus attendus de 2021 : Just for New Year’s Eve la quatrième saison de Cobra Kai, la série qui a sauvé l’univers des années 80 de Karate Kid et est un manuel sur la façon de mettre à jour une saga de le passé.

Cette saison, les deux Miyagi-Do de LaRusso et Eagle Fang de Lawrence font équipe pour vaincre Cobra Kai lui-même, dirigé par John Kreese.

Tandis que si vous aimez le suspense, Warren File : Forced by the Demon, le troisième volet de la série efficace qui a servi à composer tout un Warrenverse autour de -The Nun, Annabelle, La Llorona- avec la saga principale qu’est The Conjuring.

Ou El Refugio, un film sur Rory, un homme d’affaires ambitieux qui emmène sa femme et ses enfants américains dans son Royaume-Uni natal pour explorer de nouvelles opportunités commerciales.

La famille va retrouver une vie nouvelle et difficile dans une maison de campagne anglaise, sous la pression sociale et économique qui menace de détruire la famille dans un film tourné, monté et sonnant comme un film d’horreur mais sans en être un.

Cependant, la bombe ‘geek’ est Disney +, car elle clôt une brillante 2021 en termes de sa série avec le tremblement de terre: Boba Fett, le chasseur de primes le plus populaire de l’univers Star Wars – et qui est né dans la tristement célèbre et kitsch Star Wars spécial Holiday Special de 1979-, devient le protagoniste absolu du livre de Boba Fett aux côtés du mercenaire Fennec Shand.

Tous deux entreront dans le monde souterrain de la Galaxie et retourneront dans le vaste désert de Tatooine pour revendiquer le territoire que Jabba le Hutt et son syndicat du crime régnaient, dans une histoire se déroulant après le Retour du Jedi.

NETFLIX

30 décembre

Kitz (T1)

31 décembre

Cobra Kai (T4)

il étrange (T6)

Reste à mes côtés (T1)

HBO MAX

30 décembre

L’AILE OUEST (L’AILE OUEST DE LA CASABLANCA), toutes saisons

DISNEY +

29 décembre

Le livre de Boba Fett

Le spectacle de David Chloé

Mixte, saison 1 et 2