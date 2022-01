Découvrez les doux moments qui ont fait les meilleures publications Instagram de Kris Jenner en 2021

Kris Jenner dit au revoir à 2021.

Le soir du Nouvel An, la matriarche Kardashain-Jenner a regardé 2021 dans un message Instagram réfléchi, tout en partageant également un aperçu de ses neuf meilleures photos de l’année, qui comprend un aperçu de Travis aboyeurla proposition de Kourtney kardashian.

« Alors que nous entrons dans une nouvelle année, je repense à tout ce que nous avons célébré en famille l’année dernière, ainsi qu’aux défis auxquels nous avons été confrontés », a-t-elle déclaré. « Ce n’est pas un hasard si mes meilleures publications sur Instagram en 2021 sont des publications sur la célébration… la célébration des anniversaires de mes enfants, des anniversaires de mes petits-enfants, de la fête des mères et bien sûr des fiançailles ! »

Kris a poursuivi: « Je me souviens que les moments les plus importants de la vie sont les moments spéciaux que nous partageons les uns avec les autres pour célébrer l’amour, la vie, la santé et le bonheur… les choses que nous pouvons souvent tenir pour acquises au cours de notre journée à -vie quotidienne. »

La maman a écrit qu’elle se sentait reconnaissante pour les petits moments, comme dire « bonne nuit à ses proches ».