Découvrez les inspirations de Miloš derrière «la lune et la forêt»: maintenant disponible

Le nouvel album de Miloš, The Moon & The Forest, sorti aujourd’hui, comprend des enregistrements en première mondiale de deux concertos pour guitare écrits spécialement pour lui par Howard Shore et Joby Talbot. «J’ai longtemps souhaité inspirer les compositeurs à écrire pour la guitare classique. Cet instrument, avec sa voix unique, a touché les gens pendant des siècles et pourtant son répertoire reste quelque peu sous-représenté dans le monde classique », a expliqué Milos. Faites défiler vers le bas pour découvrir comment son souhait est devenu réalité.

Combien de fabricants d’instruments de musique historiques pouvez-vous nommer? (Non, ce n’est pas le quiz le plus nerd du monde – restez avec moi…) Il y a 50 ans Aulos, qui a commencé à produire des flûtes à bec en plastique pour notre plaisir – et parfois la torture -. En remontant un peu plus loin, Pearl a commencé à vendre des percussions dans les années 1950, tandis que Yamaha fabriquait son premier piano en 1900. En suivant la chronologie, au XVIIe siècle, Antonio Stradivari perfectionna l’art de la lutherie, les instruments survivants étant encore joués aujourd’hui. Stradivari suivait les traces d’anciens maîtres luthiers tels qu’Amati, établissant une voie bien tracée pour les joueurs d’instruments à cordes frottés – et les compositeurs. Mais bien que la guitare ait existé sous différentes formes pendant des siècles, ce n’est qu’à la fin du 19ème siècle qu’Antonio de Torres Jurado a créé ce que nous reconnaissons aujourd’hui comme une guitare classique. Le développement de Torres a ouvert la porte à un tout nouveau monde sonore.

“Il n’y a pas beaucoup d’écrit pour guitare et orchestre”

«C’est grâce à ce nouvel instrument que [Joaquín] Rodrigo a été inspiré pour écrire son concerto [Concierto de Aranjuez]», Explique Miloš, qui a réalisé l’œuvre de 1939 à travers le monde. Le concerto est l’un des préférés du guitariste – il a été surnommé «Le roi d’Aranjuez» par le Sunday Times. La relative «nouveauté» de la guitare signifie que, s’il existe un corpus établi de pièces solistes, il n’y a encore qu’une poignée de concertos. «Contrairement au violon, qui existe depuis des centaines d’années, il n’y a pas beaucoup d’écrit pour guitare et orchestre», dit Miloš.

Il y a une autre raison pour laquelle les compositeurs ont trouvé la composition de concertos pour guitare rebutante: la musique classique est traditionnellement acoustique, avec des parties pour l’électronique réservées à la musique de chambre avant-gardiste. Les solistes ne sont généralement pas amplifiés, sauf si la performance est à l’extérieur – et même dans ce cas, les microphones sur scène doivent être soigneusement considérés. Ainsi, en ce qui concerne les concertos – généralement des œuvres à grande échelle pour soliste avec un orchestre symphonique à grande échelle – la guitare n’est pas un choix évident. «La guitare est un instrument très doux», dit Miloš, «Si vous écrivez une section à jouer avec un orchestre complet, vous ne pourrez pas l’entendre.»

Ink Dark Moon par Joby Talbot

Sans se laisser décourager par les défis, Miloš s’est donné pour «l’ambition de sa vie» de co-créer un nouveau concerto pour guitare. Son nouvel album The Moon & The Forest contient non pas un mais deux concertos flambant neufs, tous deux tirant parti de la musicalité et de la capacité technique de Miloš. Ink Dark Moon en trois mouvements de Joby Talbot entraîne l’auditeur dans un voyage de découverte passionnant, rempli de mélodies complexes et de rythmes palpitants. À certains égards, cela ressemble plus à une symphonie qu’à une pièce concertante – il existe de nombreuses textures tissées épaisses dans lesquelles la guitare entre et sort, grâce à l’utilisation sensible de l’amplification par Talbot.

La forêt par Howard Shore

Le deuxième concerto, The Forest, est inspiré des anciennes forêts du Monténégro natal de Miloš. Le guitariste, maintenant basé à Londres, a travaillé avec le compositeur Howard Shore pour incorporer des échos de chansons folkloriques et apporter une saveur traditionnelle à cette pièce expressive. Les deux œuvres étaient un processus intensément collaboratif – quelque chose que Miloš a beaucoup apprécié. «La guitare est l’un des instruments les plus difficiles à écrire et les compositeurs en ont souvent peur!» il rit. «Il y a six cordes et 19 frettes, ce qui signifie qu’il y a plus d’endroits pour jouer qu’il n’y a de touches sur le piano. Mais en même temps, vous ne pouvez pas composer dans toutes les touches car certaines semblent terribles. Si le compositeur n’est pas guitariste, il est de ma responsabilité de le faire fonctionner. Cela signifie également que la musique correspond à votre personnalité et à votre caractère – je pense que Joby et Howard le font. De nos jours, nous sommes plus ouverts aux nouveaux sons et je m’en réjouis – c’est tellement important que nous ne soyons pas liés par des idées préconçues sur ce à quoi quelque chose devrait ressembler.

Le nouvel album de Miloš, The Moon & The Forest, comprend également de nouveaux arrangements innovants pour guitare solo, de Michael Lewin, de Full Moon et Robert, typiquement minimaliste de Ludovico Einaudi. Schumann‘s Träumerei (de Kinderszenen). «À mon avis, faire une transcription ne vaut la peine que si, ce faisant, vous êtes en mesure d’ajouter un nouvel élément de qualité à un morceau – simplifier la musique n’est tout simplement pas une option», déclare Miloš. «Une corde est comme une voix humaine… avec la guitare, les possibilités restent infinies.»

«Mon rêve était de créer un ‘Aranjuez pour le 21e siècle’»

Miloš a toujours cherché à pousser les possibilités de la guitare, que ce soit par des arrangements de chansons pop (comme son album de 2016 Blackbird – The Beatles Album) ou par un regain d’intérêt pour le répertoire classique (The Guitar, 2011). Mais enregistrer de nouveaux concertos pour son sixième album studio représente un véritable moment de succès – il est normal que cet enregistrement spécial ait été réalisé à l’occasion de son dixième anniversaire avec Universal Music.

«Inspirer les compositeurs à écrire de nouvelles œuvres pour guitare classique a été ma mission depuis le tout début», explique Miloš. «Cet album, avec deux nouveaux concertos, est un conte de fées professionnel et personnel devenu réalité – jouer des pièces qui ont été écrites pour vous, par deux compositeurs que vous admirez tant, est tout simplement magique.

«Mon rêve était de créer un ‘Aranjuez pour le 21e siècle’», sourit Milos. Avec The Moon & The Forest, ce rêve est devenu réalité.

