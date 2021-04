Découvrez les looks de célébrités de cette semaine – Avril

Heidi Klum une vraie déesse bohème

La modelo y conductora alemana llegó a la grabación de su show “America’s Got Talent” luciendo un mini vestido amarillo acampanado exclusivo de la firma Zimmermann, con mangas abullonadas, mucho volado y lleno de flores, que si eres amante del estilo boho no puedes dejar passer. Heidi a fermé la tenue avec des sandales à lanières beiges, un très grand sac en tricot jaune et de jolies lunettes de soleil hexagonales dorées pour accentuer l’ambiance rétro, une vraie déesse!

Camila Cabello et ses étranges salopettes

La chanteuse latine a rendu visite à ses parents à Miami dans une tenue si étrange qu’elle a trompé les yeux. Camila portait une salopette en denim bleu de la société ukrainienne Ksenia Schnaider, qui, avec son design unique, semblait être un bermuda avec d’autres jeans déchirés en dessous, mais il s’avère qu’il s’agissait d’une seule pièce au design irrégulier. Cabello a complété son look avec un t-shirt vert armée de Free People, des bottes militaires en cuir verni et un maxi sac banane Ganni noir.

Rihanna mise sur la transparence

L’artiste barbadienne a fait tourner les têtes avec un look marron super sexy alors qu’elle sortait manger à New York pour fêter l’anniversaire de sa mère. Rihanna a opté pour un pantalon semi-transparent de Supriya Lele, qu’elle a associé à un blazer en cuir Saint Laurent et des gants en cuir à clous scintillants de Bottega Veneta. RiRi a fermé le look avec des talons blancs de The Attico et un petit sac de Fendi.

Karlie Kloss ajoute de la couleur aux classiques

La mannequin qui vient de devenir maman portait sa silhouette incroyable lors d’une promenade à travers Manhattan moins d’un mois après avoir accouché. Karlie portait un t-shirt blanc basique à côté d’un jean droit bleu à taille haute Levi’s. Elle l’a porté avec un sac en cuir noir aux accents dorés, assorti à ses mocassins emblématiques Gucci, et a ajouté un pull rayé ludique Christopher John Rogers qu’elle portait sur ses épaules, pour compléter la tenue en couleur.

Jessica Alba pour affaires mais toujours à la mode

L’actrice et créatrice de “The Honest Company” sait toujours avoir l’air divin pour une réunion d’affaires, mais cette fois, elle a décidé de sortir des “looks business” classiques en portant les couleurs de la saison. Alba portait une veste fraîche et belle de couleur saumon, qu’elle a habilement associée à sa ceinture en peau de serpent et à des bottes militaires courtes de couleur beige de la marque Dear Frances. Pour ajouter du contraste à la tenue, elle l’a complétée avec un pantalon cargo vert militaire, un masque vert clair et un t-shirt gris basique.

Cara Delevingne nous apprend un bon truc

L’actrice / mannequin britannique est sortie de sa séance privée de Pilates avec un look super cool en utilisant l’un des trucs préférés des célébrités pour pimenter les tenues sportives: les associer avec une bonne veste de motard. Cara portait des leggings bleus avec un haut noir et des chaussures de tennis, une veste en cuir à bascule et un joli chapeau en laine jaune assorti à ses chaussettes.

Megan Fox ajoute du style au look «preppy»

Apparemment, l’actrice de 34 ans s’est réveillée un peu nostalgique et a voulu revisiter ses années d’école avec un look d’inspiration «preppy» plein de style. Megan a opté pour un sac Versace frappant avec un design à rayures irrégulières intéressant en vert, bleu et noir, qui comportait le V brodé en rouge vif; et elle portait juste une chemise Versace blanche en dessous, pour montrer ses jambes sensationnelles. Pour finir, Megan a ajouté un petit sac Yuzefi en cuir vert et des bottes noires effet crocodile de Christian Louboutin avec plateforme et talon carré.

Bella Hadid dit NON à la photo haute

Lors d’une de ses dernières sorties dans les rues de New York, la célèbre mannequin nous a non seulement montré son style éclectique, mais aussi qu’elle est une grande défenseuse du jean taille basse, malgré les tendances du moment. Bella a choisi un modèle de conception droite et ample dans un ton sombre, elle l’a combiné avec une chemise bleue ouverte, un gilet en cuir marron et une chemise blanche. De plus, Hadid a ajouté des baskets Adidas x Wales Bonner blanches à rayures roses, un mini sac en cuir noir, des verres ovales et d’imposantes boucles d’oreilles en or.

Karol G définit les tendances sans quitter son style

La “bad girl” reggaeton qui n’en finit pas de battre des records a profité de sa deuxième visite à Porto Rico pour rejoindre l’une des tendances les plus en vogue du moment, la salopette, mais évidemment sans quitter son style. Karol G a montré ses longs cheveux bleu clair et portait un modèle ample avec un imprimé camouflage et des détails de surpiqûres orange, qu’elle a combiné avec un t-shirt très court de la légende du hip hop «2Pac», des lunettes de soleil très cool et des chaussures de tennis gris et noir.