Découvrez les looks les plus risqués du tapis rouge aux Emmy Awards 2021

Plus le risque est grand, plus la récompense est grande. Ou ces looks sont-ils tout simplement trop scandaleux pour le tapis rouge ? Tu décides!

Six jours seulement après la crise sans précédent du 7 septembre. 13 Met Gala a servi des tenues vraiment époustouflantes – excusez-nous alors que nous commençons à coudre notre sans visage Kim Kardashian– un costume d’Halloween inspiré – les stars l’ont encore fait et ont pris les plus gros risques de mode de l’année aux Emmys 2021.

celui de la Couronne Emma Corrin a semblé prendre note de l’ensemble viral de Kim K et a opté pour une tenue monochrome complète avec un couvre-cheveux “bonnet de bain” et de longs gants, surmontés de clous noirs en forme de griffes pour un ensemble instantanément emblématique. Le reste de la prise de risque du casting de The Crown—Gillian Anderson et Josh O’Connor— A servi les meilleurs looks, même s’ils se grattent la tête, sur le tapis. Disons simplement que nous avons certainement besoin de plus du haut court Chloé de Gillian dans nos vies !

Nominé WandaVision Catherine Hahn portait un deux-pièces noir envoûtant attaché avec une très grande ceinture et un collier d’émeraude dont nous ne pouvions pas quitter les yeux.