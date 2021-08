Découvrez les meilleures images de l’histoire du sport

‘Black Power’ – Tommie Smith et John Carlos

Aux Jeux olympiques d’été de 1968, les coureurs américains Tommie Smith (au centre) et John Carlos (à droite) lèvent leurs poings gantés noirs sur le podium pour protester contre le racisme alors que l’hymne national américain est joué. Ce salut « Black Power » était un signe célèbre de protestation pour les droits civiques des Noirs en Amérique. Smith et Carlos ont été expulsés des Jeux pour leur déclaration ouvertement politique.

Photo : AP

Mis à jour le 19 août 2021 à 10 h 11 HAE

Mohamed Ali et Cleveland Williams

Le 14 novembre 1966 fut une journée inoubliable pour le Houston Astrodome Stadium, situé au Texas. Ce même jour, deux grands personnages de la boxe historique vont s’affronter pour le combat pour devenir le champion du monde des poids lourds. Muhammad Ali et Cleveland Williams joueraient dans l’un des événements sportifs les plus importants de l’histoire du sport. Le combat s’est terminé par la victoire d’Ali au troisième tour avec un coup précis du boxeur de Kentacky dans l’abdomen de son rival. Le combat a attiré une foule record de 35 460 personnes.

Photo : DIARIO COMME DIARIO COMME

Mis à jour le 19 août 2021 à 10 h 11 HAE

Chambellan flétri

Le 2 mars 1962, Wilt Chamberlain marqua 100 points lors du match entre les Philadelphia Warriors et les New York Knicks et qui se termina par un score de 169-147 en faveur de Philadelphie. Numéro record en marquant des points lors d’un match NBA et, qui est toujours valable aujourd’hui.

Photo:

Mis à jour le 19 août 2021 à 10 h 11 HAE

Mike Tyson et Evander Holyfield

Dans le match revanche contre Holyfield, Mike Tyson, a déchiré un morceau de l’oreille droite de son adversaire, et après avoir été averti par l’arbitre et tenté de le mordre à nouveau, il a été disqualifié et sanctionné pendant douze mois en plus d’une amende de 3 millions de dollars.

Crédit photo : GARY HERSHORN REUTERS

Mis à jour le 19 août 2021 à 10 h 11 HAE

John McEnroe

John McEnroe célèbre le Wimbledon 1981 après avoir battu son rival le Suédois Bjorn Borg en finale de Wimbledon. Ce match est considéré comme l’un des meilleurs duels de l’histoire du tennis. Le match s’est terminé 6-4, 6-7, 6-7 et 4-6 en faveur du joueur de tennis américain. Au cours des trois années suivantes, il pourrait revalider le titre deux fois.

Photo : STF .

Mis à jour le 19 août 2021 à 10 h 11 HAE

Brandi chastain

En 1999, l’un des clichés les plus illustres du football féminin est tourné. Cette photographie a été prise au Rose Bowl de Pasadena, quelques instants après que Brandi Chastain a marqué le dernier penalty de la manche au cours de laquelle le championnat a été décidé, entre les États-Unis et la Chine. Surprenant tout le monde, la défenseure californienne a enlevé son maillot, dévoilant sa brassière de sport, pour célébrer la victoire. La photo a fait la couverture de magazines comme Sports Illustrated, Newsweek ou Time.

Photo : HECTOR MATA . / .

Mis à jour le 19 août 2021 à 10 h 11 HAE

Boulon Usain

Lors des Jeux olympiques de Pékin 2008, le sprinteur jamaïcain Usain Bolt célèbre son record du monde de la finale du 200 mètres masculin avec un temps de 19,30 secondes. Il égale ainsi Carl Lewis avec le double triomphe (100 et 200m) de Los Angeles en 1984.

Crédit photo : DYLAN MARTINEZ REUTERS

Mis à jour le 19 août 2021 à 10 h 11 HAE

Maradona

“La mano de Dios” est le nom du premier but marqué par Maradona lors du match contre l’Argentine et l’Angleterre lors des quarts de finale de la Coupe du monde 1986. Le match s’est déroulé au stade Azteca de Mexico. Le match s’est terminé par la victoire de l’Argentine sur l’Angleterre grâce à deux buts de la « star » argentine. Le premier but qu’il a marqué s’appelait « le but du siècle ».

Photo : DIARIO COMME DIARIO COMME

Mis à jour le 19 août 2021 à 10 h 11 HAE

Mohamed Ali et Sonny Liston

Muhammad Ali a revalidé son titre de champion du monde des poids lourds contre Sonny Liston le 25 mai 1965, dans l’un des combats les plus controversés et les plus extravagants de l’histoire de la boxe.

Photo : DIARIO COMME DIARIO COMME

Mis à jour le 19 août 2021 à 10 h 11 HAE

Nadia Comaneci

Lors des Jeux olympiques de Montréal de 1976, Nadia Comaneci (Roumanie) est devenue la première gymnaste à obtenir un score parfait dans une épreuve de gymnastique olympique et, au total, a remporté trois médailles d’or à Montréal.

Photo : DIARIO COMME DIARIO COMME

Mis à jour le 19 août 2021 à 10 h 11 HAE

Di Stefano

Alfredo Di Stefano célèbre un but en demi-finale de Coupe d’Europe contre Vasas à Budapest. Dans ce match, l’Argentin a marqué trois buts et dans l’un d’eux, il a célébré avec ses bras levés et ses jambes choisies lorsque le photographe Agustín Vega, un ouvrier de Diario As, a immortalisé le moment de l’histoire.

Photo:

Mis à jour le 19 août 2021 à 10 h 11 HAE

Michael Jordan

Michael Jordan embrasse le trophée qui l’a crédité en tant que champion de la finale de 1991 contre les Lakers. Dans l’instantané, vous pouvez voir l’escorte excitée attraper le trophée et serrer son père et sa femme dans ses bras. Ces finales NBA seraient les premières à être disputées par le plus grand basketteur de tous les temps.

Photo : Ken Levine DIARIO AS

Mis à jour le 19 août 2021 à 10 h 11 HAE

Derek Redmond

Redmond était un coureur britannique dont la carrière a été en proie à des blessures, il a même subi une intervention chirurgicale jusqu’à huit fois. Aux Jeux Olympiques de Barcelone, ses ischio-jambiers se sont cassés après 150 mètres. Une civière est sortie pour s’occuper de lui mais le coureur l’a rejetée. Il s’est levé et a commencé à boiter jusqu’à la ligne d’arrivée. Son père a traversé la sécurité pour être avec son fils et l’a aidé à franchir la ligne d’arrivée

Photo : Gray Mortimore .

Mis à jour le 19 août 2021 à 10 h 11 HAE

Iniesta

Iniesta a rendu hommage à Dani Jarque lors de la finale de la Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud après avoir marqué le but qui a permis à l’équipe espagnole de devenir championne du monde.

Photo : JUAN FLOR DIARIO COMME

Mis à jour le 19 août 2021 à 10 h 11 HAE

Jesse Owens

Jesse Owens sur le podium olympique après sa victoire au saut en longueur aux Jeux olympiques de Berlin de 1936 aux côtés de Naoto Tajima (à gauche) et Luz Long (à droite). Lors de la remise de la quatrième médaille d’or à Owens, Hitler a simplement quitté le stade pour ne pas être obligé de serrer la main de l’athlète noir.

Photo : Popperfoto DIARIO AS

Mis à jour le 19 août 2021 à 10 h 11 HAE

Willie Mays

En 1954, Willie Mays a réalisé l’un de ses meilleurs jeux défensifs. Il a sprinté pour attraper le ballon pour que les Giants s’accrochent à la victoire. La même année, il a été nommé joueur le plus utile de la Ligue et a élevé son équipe pour devenir champion.

Photo : New York Daily News Archive NY Daily News via .

Mis à jour le 19 août 2021 à 10 h 11 HAE

Rampe Roger

Bannister a été le premier à parcourir un mile en moins de 4 minutes (3 minutes 59,4 secondes). Sur la photo, vous pouvez voir le coureur franchir la ligne d’arrivée. Le coureur britannique a été le premier homme à être nommé Sports Illustrated Sportsman of the Year.

Photo: Archives Bettmann Bettmann

Mis à jour le 19 août 2021 à 10 h 11 HAE

Carl Lewis

L’Américain Carl Lewis célèbre après avoir remporté la médaille d’or et établi le nouveau record du monde du relais 4×100 mètres aux Jeux olympiques d’été de 1992.

Crédit photo : Jean-Yves Ruszniewski Corbis / VCG via .

Mis à jour le 19 août 2021 à 10 h 11 HAE

Serena Williams

Serena Williams a remporté l’Open d’Australie en 2007 après un match splendide contre Maria Sharapova. Après avoir obtenu la balle de match, le joueur de tennis américain l’a célébré avec colère.

Photo : DAVID GREY REUTERS

Mis à jour le 19 août 2021 à 10 h 11 HAE

Rui Costa et Materazzi

En 2005, lors d’un match entre l’Inter et Milan, les supporters présents ont commencé à lancer des fusées éclairantes sur le terrain. Sur l’image, vous pouvez voir Rui Costa et Materazzi en train de contempler la scène.

Photo : STEFANO RELLANDINI REUTERS

Mis à jour le 19 août 2021 à 10 h 11 HAE

Nelson Mandela donne au capitaine de l’Afrique du Sud, François Pienaar, le titre de champion du monde de rugby en 1995. L’Afrique du Sud a remporté la Coupe du monde qu’elle organisait, un miracle selon tous les experts, qui a contribué à renforcer la nation à travers le sport arc-en-ciel.

Photo : DIARIO COMME DIARIO COMME

Mis à jour le 19 août 2021 à 10 h 11 HAE