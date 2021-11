Découvrez les meilleures offres de streaming en avant-première du Black Friday

Bien que le Black Friday 2021 ne soit pas officiellement arrivé, vous pouvez toujours profiter de remises intéressantes sur divers produits. Cela inclut des réductions de prix sur certains services de streaming et appareils matériels de streaming. Regardons les meilleures offres de streaming du Black Friday qui sont disponibles dès maintenant. Nous mettrons à jour cet article avec d’autres offres au fur et à mesure qu’elles seront révélées.

Remises importantes sur les clés Roku, les décodeurs et les barres de son

Ryan Haines / Autorité Android

Roku est la plate-forme de télévision en streaming la plus populaire aux États-Unis et elle souhaite continuer dans cette voie avec de grosses offres de streaming Black Friday. Cela inclut le Roku Streaming Stick 4K récemment lancé. Il est actuellement disponible pour seulement 29,99 $, soit 20 $ de moins que son prix normal de 49,99 $.

Roku Streaming Stick 4K 2021

Ce n’est pas tout. Découvrez les autres remises importantes que vous pouvez obtenir dès maintenant sur d’autres clés Roku, décodeurs et sa barre de son intelligente haut de gamme.

Économisez gros sur les clés Amazon Fire TV lors des premières offres du Black Friday

Eric Zeman / Autorité Android

Amazon propose également des baisses de prix importantes sur la plupart de ses clés Fire TV. Cela inclut le Fire TV Stick 4K, qui est actuellement disponible pour seulement 24,99 $, ou 25 $ de moins que son prix habituel de 49,99 $.

Amazon Fire TV Stick 4K

La meilleure alternative au Google Chromecast Ultra est sans doute le Amazon Fire TV Stick. L’appareil se connecte à un port HDMI, prend en charge Amazon Alexa et exécute le logiciel Fire TV d’Amazon. Mieux encore, il prend en charge le streaming 4K.

Voici d’autres appareils Fire TV avec des remises actuellement disponibles :

Obtenez Sling TV pour 10 $ le premier mois

Edgar Cervantes / Autorité Android

Sling TV propose à la fois des chaînes de télévision en direct et des films et émissions de télévision à la demande à des prix assez bas. Pour une durée limitée, vous pouvez vous inscrire au forfait Orange de Sling TV (avec 32 chaînes) ou à son forfait Bleu (avec 43 chaînes) pour seulement 10 $ le premier mois. Vous avez également la possibilité d’obtenir les deux forfaits (avec 53 chaînes) pour 20 $ le premier mois. Après cela, les prix des forfaits Orange et Bleu montent à leur prix normal de 35 $ par mois, ou 50 $ pour les deux forfaits.

Lire la suite: Tout ce que vous devez savoir sur Sling TV

Obtenez AMC Plus pendant un an pour seulement 59,88 $

AMC Plus propose une offre à durée limitée pour son service de streaming sans publicité récemment lancé. Vous pouvez vous abonner pour une année complète pour seulement 59,88 $. Cela signifie que vous pourrez accéder au service pour 4,99 $ par mois, soit 40 % de moins que son prix normal de 8,99 $.

AMC Plus propose des émissions et des films, sans publicité, non seulement de sa chaîne câblée phare AMC, mais également du contenu d’autres chaînes et services de streaming comme Shudder, BBC America, Sundance Now et IFC Films Unlimited. Vous pouvez également regarder de nouveaux épisodes d’émissions comme The Walking Dead une semaine complète avant leurs débuts sur la chaîne câblée standard. Enfin, AMC Plus développe lentement son contenu original avec des émissions et des films exclusifs qui ne sont disponibles nulle part ailleurs aux États-Unis. Il existe également un essai gratuit de sept jours pour vérifier le service.

C’est tout ce que nous avons jusqu’à présent sur les meilleures offres de streaming du Black Friday. Nous ajouterons à nouveau à cette liste dans les semaines à venir, car nous prévoyons des remises encore plus importantes du côté du matériel ainsi que des remises sur les services de streaming.