Découvrez les meilleurs VPN ou les réseaux privés virtuels gratuits

Les applications VPN sont la grande inconnue du grand public. Cependant, Suso est bien plus que recommandé, car il nous permet de naviguer sur Internet de manière plus sécurisée. Les données sur nos appareils mobiles ou sur notre ordinateur sont cryptées, délocalisées et beaucoup plus difficiles à suivre. Bien qu’ils n’existent pas applications VPN gratuites, Les payants existants laissent généralement une bonne quantité de données mobiles afin que vous puissiez les utiliser librement sans rien payer.

Voici les 4 meilleurs VPN gratuits

Windscribe

Ce VPN est l’un des plus complets que vous puissiez trouver. Simplement en vous inscrivant gratuitement, vous avez 10 Go de navigation VPN chaque mois, ce qui peut être plus que suffisant pour répondre à vos besoins. Il vous permet de choisir entre un avec le nombre de pays pour déplacer votre connexion, ainsi que des outils avancés. De plus, le site Web est en espagnol.

CyberGhost

C’est un autre des VPN classiques, et bien qu’il n’ait pas d’option gratuite, vous pouvez testez-le complètement pendant 45 jours et demander plus tard le remboursement de l’argent. Il se vante de fournir un service avec jusqu’à 7 connexions simultanées et d’avoir près de 7 000 serveurs dans 90 pays différents. Jetez un œil à leur site Web pour en savoir plus.

ExpressVPN

Ce VPN est l’un des mieux notés et comme le précédent, il vous donne la possibilité de l’essayer gratuitement pendant 30 jours. C’est l’un des favoris de ceux qui portent un VPN pour regarder du contenu numérique, telles que les plates-formes vidéo. Il dispose de 3000 serveurs dans 94 pays, et vous pouvez en savoir plus à leur sujet sur son site Web. Cela ne vous déçoit certainement pas.

TunnelBear

Avec ce VPN, vous avez 500 Mo chaque mois gratuitement pour profiter d’une navigation en toute sécurité. Ses points forts sont la simplicité d’utilisation et de configuration, ainsi que la grande variété de pays à partir desquels choisir de délocaliser votre connexion. Si les 500 Mo gratuits ne suffisent pas, ils ont des plans de tarification très souhaitables.

Quand utiliser un VPN?

L’utilisation d’applications de ce type est totalement recommandée depuis notre téléphone portable, tablette ou ordinateur. Vous ne devez pas vous connecter à un réseau Wi-Fi public gratuit sans utiliser un VPN, car vos données peuvent être volées sans trop de complications et avoir un problème. Les applications sont celles qui permettent chaque jour à des millions de citoyens chinois d’accéder aux réseaux sociaux, totalement restreints chez le géant asiatique. Mais si vous voulez en savoir plus sur les VPN, jetez un œil à cet article intéressant que nous avons publié récemment.