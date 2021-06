Découvrez les nouveautés d’iPadOS 15

in

06/08/2021 à 1:09 CEST

iPadOS 15 est officielComme chaque année depuis l’introduction de ce nouveau système d’exploitation, l’iPad apportera une nouvelle itération sous la forme de la version 15.0, qui se concentrera sur les tablettes de l’entreprise et tentera d’améliorer ses aspects les plus faibles.

L’une des premières nouveautés est l’arrivée de la bibliothèque d’applications, qui aidera à organiser notre bureau avec la meilleure diligence possible. Quelque chose qui n’arrivait pas avant. En plus, le multitâche a été amélioré de façon exponentielle sur iPadOS 15, puisque maintenant l’écran divisé vous permettra de travailler avec deux applications en même temps et vous pourrez créer des espaces différents pour avoir accès à de nombreuses fonctionnalités de ce style.

La traduction automatique a également été améliorée, apportant la voix dans différentes langues et s’intégrant à la fonction de texte en direct. Bien que cela puisse paraître anodin, l’accessibilité supplémentaire que permet la section de traduction automatique de l’iPad en fait un outil qui n’a pas de rival pour l’apprentissage des langues. Avec cette fonctionnalité l’iPad lui-même nous permet de traduire les mots que nous ne comprenons pas avec une rapidité étonnante.