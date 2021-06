découvrez les nouveautés et fonctionnalités de la nouvelle version du système d’exploitation iPhone

in

06/08/2021 à 01:19 CEST

L’annonce de iOS 15 C’était un secret de polichinelle, quelque chose que la WWDC devait voir comme l’eau de mai, car chaque version d’iOS perfectionne une formule qui a donné à Apple un grand succès. Après tout, l’iPhone est la véritable poule aux œufs d’or d’Apple qui, bien qu’il ait profondément diversifié son modèle économique, continue de trouver le fleuron de l’entreprise sur son smartphone.

iOS 15 arrivera avec SharePlay, un moyen de reproduire le contenu ensemble pour pouvoir écouter de la musique ou regarder des films avec nos proches avec qui nous passons un appel vidéo. De plus, les développeurs tiers pourront intégrer cette mécanique dans leurs produits, quelque chose de très intéressant si nous utilisons d’autres plateformes telles que Netflix ou Hulu.

Il sera aussi enfin possible de partager un écran. Quelque chose qui est disponible sur Android depuis des années mais jusqu’à présent, cela n’a pas pu être fait dans le système d’exploitation d’Apple.

Wallet intégrera des clés domestiques afin que nous puissions ouvrir les portes de notre maison d’un simple mouvement du téléphone. De plus, l’application iMessage a été largement remaniée pour permettre un aspect plus social de la communication entre les appareils Apple. En parallèle, une nouvelle amélioration appelée Focus a été ajoutée pour améliorer notre capacité à nous concentrer et éviter les distractions.

On ne sait pas quand le nouveau système d’exploitation sortira, mais ce sera sûrement de la mi-septembre à la fin septembre, date commune pour l’entreprise de Cupertino.