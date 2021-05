Découvrez les nouveaux ordinateurs portables dotés des puces Intel Tiger Lake série H de 11e génération – .

Intel a annoncé mardi les puces d’ordinateur portable haut de gamme de nouvelle génération qui concurrenceront les MacBook M1 d’Apple. Les nouveaux processeurs Intel Core de la série H, appelés Tiger Lake-H, offriront des performances haut de gamme adaptées aux jeux ainsi qu’à d’autres activités exigeantes. Intel a également dévoilé les derniers processeurs Intel vPro de la série H et la série Intel Xeon W-11000 pour alimenter des ordinateurs portables professionnels tout aussi rapides. En plus des améliorations de performances, les puces conçues pour les ordinateurs portables professionnels seront également dotées de fonctionnalités de sécurité intégrées améliorées pour empêcher le piratage.

Intel n’a mentionné aucun nouveau nom de produit dans son annonce, mais a annoncé que plus de 80 appareils seraient disponibles plus tard cette année. Plusieurs fournisseurs d’ordinateurs portables ont déjà annoncé leurs propres machines prêtes à fonctionner sur les processeurs Intel de 11e génération, notamment Acer, Asus, Dell, Gigabyte, HP, Lenovo, MSI et Razer.

Acer

Acer a dévoilé mardi trois ordinateurs portables dotés des toutes nouvelles puces Tiger Lake-H ainsi que des tout nouveaux GPU Nvidia GeForce RTX 3050 Ti et GeForce RTX 3050. Nous examinons le nouveau Predator Triton 300, le Predator Helios 300 et l’Acer Nitro 5. Les spécifications complètes sont disponibles sur ce lien.

Les prix commenceront à 999 $ pour le Nitro 5 en juin et à 1699 $ pour le Triton 300 en juillet. Acer n’a pas encore dévoilé le prix de l’Helios 300.

Ordinateur portable Acer Predator Helios 300. Source de l’image: Acer

Asus

Asus a annoncé mardi qu’il apportait les nouveaux GPU Nvidia GeForce RTX 3050 à divers ordinateurs portables de jeu ROG et TUF, en associant les GPU aux processeurs Intel de 11e génération. Les joueurs devront choisir parmi plusieurs options et configurations de la série Zephyrus, notamment M16, G14, G15 et S17. Ce dernier est un tout nouvel ordinateur portable de jeu haut de gamme avec des spécifications haut de gamme.

Ordinateur portable de jeu Acer Zephyrus. Source de l’image: Acer

Dell

Dell apporte les nouveaux processeurs Intel de 11e génération à divers nouveaux ordinateurs portables, y compris des appareils conçus pour les créateurs et les professionnels et des ordinateurs portables de jeu dédiés. La liste comprend les appareils Precision 5560, Precision 5760, XPS 15 et XPS 17, ainsi que les stations de travail mobiles Precision 7000 Series.

Du côté des jeux, les nouveaux Alienware m15 R6 et Dell G15 bénéficieront du traitement Intel Core H-series de 11e génération. Dans un proche avenir, l’Alienware X17 recevra également les nouvelles puces cet été, avec Dell annonçant une mise à jour Alienware Twitch Stream pour le 1er juin.

«Plus tard cet été, la série X comportera une série de nouvelles technologies thermiques exclusives pour équilibrer la puissance et le style dans les ordinateurs portables de jeu les plus minces que nous ayons jamais conçus», déclare Dell. «C’est tellement plein de technologies en instance de brevet que nous aurons besoin d’une annonce séparée pour partager les détails. Consultez l’annonce de Dell sur ce lien.

Gigaoctet

Gigabyte a annoncé mardi une variété de nouveaux ordinateurs portables, y compris les ordinateurs portables de jeu 15 pouces G5 et 17 pouces G7; les ordinateurs portables de jeu Aorus 15P, Aorus 17G et Aorus 17X; et les ordinateurs portables de création Aero 15 OLED et Aero 17 HDR.

Assurez-vous d’explorer les liens ci-dessus pour avoir une idée de ce qui est disponible sur chacun des nouveaux ordinateurs portables Gigabyte en termes de configurations. Les modèles G5 et G7 seront les plus abordables, à partir de 1149 $. Les machines Aorus démarrent légèrement plus haut, à 1599 $ et 2099 $, et les appareils Aero ciblant les professions sont encore plus chers, à partir de 1799 $ et 2499 $.

Ordinateurs portables de jeu Gigabyte G5 et G7. Source de l’image: Gigabyte

HP

Le ZBook Fury G8, le ZBook Power G8 et le ZBook Studio G8 sont les nouveaux ordinateurs portables HP inutilement nommés, prêts à fournir la puissance dont Intel a fait l’éloge dans son annonce. Ils ciblent les créateurs professionnels et les utilisateurs expérimentés, le ZBook Studio étant «la station de travail mobile la plus puissante au monde de sa taille», selon HP. Le Fury est «la station de travail mobile de 15 pouces la plus extensible au monde et la station de travail de 17 pouces la plus personnalisable au monde», censée apporter des performances de bureau dans un ordinateur portable mince. La Power est la station de travail mobile la plus abordable de HP.

Les prix ne sont pas disponibles pour le moment, mais le Power devrait être lancé en juin, suivi par le nouveau Studio et Fury en juillet – choisissez le vôtre sur ce lien.

Lenovo

Lenovo a mis à jour ses ordinateurs portables de jeu Legion avec le nouveau matériel Intel et Nvidia. Ce sont les Legion 7i 16 pouces, Legion 5i Pro 16 pouces et Legion 5i 15 pouces et 17 pouces – Lenovo a également annoncé un nouveau moniteur de jeu de 24,5 pouces, le Legion Y25-30, qui prend en charge des taux de rafraîchissement de 360 ​​Hz. Les ordinateurs portables les plus chers disposent d’écrans 165 Hz pour aller avec toute cette puissance de jeu.

Le Legion 5i est le modèle le plus abordable de la gamme, à partir de 969,99 $, avec des livraisons commençant en juin. La Legion 7i se situe dans le haut de gamme, à partir de 1769,99 $. Les 7i et 5i Pro seront disponibles en juin – cliquez sur ce lien pour obtenir des informations plus détaillées sur les trois nouveaux ordinateurs portables de jeu Lenovo.

Ordinateur portable Lenovo Legion 5i. Source de l’image: Lenovo

MSI

MSI s’attaque au MacBook Pro 16 pouces avec son tout nouvel ordinateur portable Creator Z16. La machine dispose d’un écran tactile de 16 pouces qui prend en charge des taux de rafraîchissement de 120 Hz et cible les professionnels qui pourraient vouloir un appareil de type MacBook Pro mais exécutant Windows.

D’autres modèles MSI auront accès aux nouvelles puces Intel de 11e génération, y compris le Creator 17, ainsi qu’aux modèles Katana et Sword. MSI a mis à jour plusieurs de ses autres ordinateurs portables de jeu avec les nouvelles puces Tiger Lake-H et les derniers GPU Nvidia.

Vous avez le choix entre 13 nouvelles configurations d’ordinateurs portables MSI – vous trouverez le récapitulatif complet des spécifications et des fonctionnalités pour chacune d’elles sur ce lien.

Ordinateurs portables MSI gaming et Creator. Source de l’image: MSI

Razer

Le Blade 15 Advanced est la nouvelle série H d’Intel de 11e génération que vous recherchez chez Razer. La nouvelle gamme comprend une machine de 15 pouces d’une épaisseur de seulement 15,8 mm, Razer affirmant qu’il s’agit du plus petit ordinateur portable de jeu de 15 pouces doté de graphiques RTX. Les ordinateurs portables seront disponibles en précommande le 17 mai, à partir de 2299 $ – c’est ici que vous pouvez commencer.

Ordinateur portable de jeu Razer Blade 15 Advanced. Source de l’image: Razer

