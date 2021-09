Découvrez les nouveaux widgets Material You de Google Keep

Cette histoire a été initialement publiée le 2021/09/16

03h38 HAP le 16 septembre 2021 et dernière mise à jour le 26/09/2021

13 h 50 HAP le 26 septembre 2021.

Google Keep est l’une des applications les plus utiles de l’écosystème de Google. Personnellement, je l’utilise beaucoup, car la possibilité de prendre des notes rapides sur votre téléphone et d’y accéder depuis n’importe quel appareil est vraiment pratique. Et maintenant, cela s’améliore encore, puisqu’il rejoint la liste des applications qui utiliseront Material You. Avant la sortie finale d’Android 12, qui devrait bientôt arriver, Google a travaillé sur des mises à jour de la plupart de ses applications pour les faire adhérer à Material You et à ses modifications d’interface utilisateur, ainsi qu’à sa fonctionnalité de thème dynamique de titre, et Google Keep se joint à cette liste.

Les changements sont immédiatement clairs lorsque vous les mettez côte à côte avec la version actuelle. La barre de recherche est maintenant en forme de pilule, le bouton d’action flottant est maintenant un carré arrondi et, plus important encore, les couleurs changeront avec la palette de couleurs de votre fond d’écran. Il s’agit du traitement standard que les autres applications avec les refontes Material You ont reçu jusqu’à présent. La nouvelle version de Google Keep ne sera apparemment pas différente sur le plan fonctionnel, avec une cure de jouvence plus légère par rapport aux autres refontes plus radicales que nous avons vues.

La nouvelle version de Keep semble se déployer largement à ce stade – vous pouvez voir la nouvelle interface avec le bouton arrondi + sur Android 11 si vous installez la dernière version. Si vous utilisez Android 12, vous aurez peut-être également accès à de nouveaux designs de widgets Material You :

Malheureusement, les nouveaux widgets semblent se déployer par étapes (soupir). Nous avons vu certains utilisateurs avec 5.21.361.07.40 les obtenir et d’autres avec la même version conserver les anciennes conceptions de widgets. La nouvelle version de Keep est maintenant dans le Play Store, mais vous pouvez la récupérer sur APK Mirror si vous ne la voyez pas encore.

Matériel Vos widgets s’affichent

Cette histoire a été mise à jour pour refléter que la version mise à jour de l’application est disponible, ainsi que les nouveaux widgets sur Android 12.