Découvrez les nouvelles fonctionnalités de la mise à jour Android 12 de OnePlus

C. Scott Brown / Autorité Android

Fin septembre, OnePlus a largué une énorme bombe sur les fans de smartphones : à commencer par Oxygen OS 12 basé sur Android 12, la société combinerait son skin Android Oxygen OS avec le skin de sa marque sœur, Oppo. Ce nouveau « OS unifié » n’a pas encore de nom définitif. Tout ce que nous savions alors, c’était que l’ambition de OnePlus était de prendre le meilleur de chaque skin Android pour créer quelque chose de nouveau et de meilleur.

Avec la toute première version bêta d’Oxygen OS 12 disponible maintenant, nous avons enfin un semblant d’idée de ce à quoi pourrait ressembler le système d’exploitation unifié, du moins en ce qui concerne les téléphones OnePlus. Même si nous allons garder notre commentaire pour la fin de cet article, nous pouvons vous le résumer assez succinctement : c’est l’OS Color d’Oppo, mais un peu allégé.

Plongeons-nous dans la première version bêta d’Oxygen OS 12 et voyons ce qui se passe. Veuillez noter, cependant, qu’il s’agit de la première version bêta de ce logiciel. Toutes les choses que nous couvrons ici pourraient changer avant le lancement stable, alors ne prenez pas tout cela comme un évangile pour le moment.

Révision de l’interface utilisateur d’Oxygen OS 12

Lorsque vous démarrez pour la première fois dans Oxygen OS 12, vous obtenez un processus de configuration très familier comme sur Oxygen OS 11. Cependant, une fois que vous avez atterri sur votre écran d’accueil, les fans inconditionnels de la peau de OnePlus remarqueront immédiatement que quelque chose ne va pas.

Le plus gros changement ici, ce sont les icônes. Par défaut, ils ont désormais la forme de carrés arrondis au lieu des cercles auxquels les fans de OnePlus sont habitués. La bonne nouvelle est que si vous n’aimez pas cela, vous pouvez facilement les personnaliser. Vous pouvez vous en tenir aux formats de base, ou même utiliser « ART+ » pour personnaliser entièrement la forme et l’apparence des icônes. Les fans de Color OS seront très familiers avec cela car il s’agit essentiellement du même système que celui qui apparaît sur les téléphones Oppo. Préparez-vous, car nous allons le dire beaucoup tout au long de cet article.

Si vous appuyez longuement sur un emplacement vide de l’écran d’accueil, vous pouvez trouver le nouvel éditeur de personnalisation. Dans la capture d’écran ci-dessus, notez que l’icône « Fonds d’écran » en bas à gauche n’est pas formatée correctement. C’est probablement parce que j’utilise OnePlus Sans comme police (vous avez le choix entre ceci ou Roboto lorsque vous configurez le téléphone). Cela sera probablement corrigé dans la version stable. Quoi qu’il en soit, après avoir appuyé longuement, vous pouvez changer toutes sortes de choses sur l’écran d’accueil. Ce nouveau système est, encore une fois, directement emprunté à Color OS.

Dans l’ensemble du téléphone, les éléments de l’interface utilisateur sont soit inchangés par rapport à Android d’origine, soit répliqués à partir de Color OS. Les fans de OnePlus auront probablement besoin de temps pour s’y habituer.

Nouveaux réglages du mode sombre

Depuis qu’il a déployé pour la première fois un mode sombre, OnePlus a donné aux utilisateurs la possibilité de le modifier. Cependant, cette capacité connaît une énorme expansion dans Oxygen OS 12. Vous pouvez désormais choisir entre trois types différents de mode sombre : Amélioré, Moyen et Doux. Le mode amélioré est un « vrai » mode sombre, ce qui signifie que les parties sombres de l’écran sont en fait noires. Cela crée une expérience visuelle très contrastée.

À l’autre extrémité du spectre, nous avons le mode Doux sombre qui transforme les vrais aspects noirs de l’écran en un gris foncé. Cela rend les choses moins contrastées, mais toujours plus agréables pour les yeux qu’un mode non sombre. De toute évidence, le réglage Moyen établit un équilibre entre Amélioré et Doux.

Les fans du mode sombre apprécieront le niveau de contrôle que OnePlus vous offre ici.

En plus de ces trois modes, vous pouvez également basculer sur d’autres aspects de l’apparence de votre téléphone. Vous pouvez faire en sorte que le contraste s’ajuste automatiquement en fonction du capteur de lumière ambiante et que les fonds d’écran et les icônes s’adaptent également au mode sombre.

D’autres skins Android ont des modes sombres, et Android en a même un intégré. OnePlus, cependant, vous donne un niveau de contrôle que vous voyez rarement, ce qui est bien. Le seul autre skin qui offre ce niveau de personnalisation est Color OS, qui – vous l’avez deviné – a exactement le même système.

Applications privées sécurisées et cachées

Private Safe est une nouvelle fonctionnalité des téléphones OnePlus, mais la société l’a retirée battement pour battement de Color OS. Fondamentalement, Private Safe vous permet de stocker en toute sécurité des images, des vidéos, des documents et d’autres données. Vous devez parcourir un certain nombre d’étapes de configuration avant de pouvoir l’utiliser, mais une fois que vous l’avez fait, il est facile de verrouiller les choses à l’abri des regards indiscrets.

La nouvelle suite de confidentialité inclut également la possibilité de masquer les applications, elle remplace donc la propre fonction d’espace caché de OnePlus. Le nouveau système Hide Apps fonctionne exactement comme Hidden Space. Tout d’abord, vous sélectionnez les applications que vous souhaitez masquer. Ensuite, lorsque vous souhaitez accéder à ces applications, il vous suffit de glisser vers la gauche dans le tiroir des applications. Là, vous verrez vos applications cachées collectées.

Des papiers peints « inventifs »

Oxygen OS 12 n’inclut pas les fonctionnalités de personnalisation automatique de Material You créées par Google pour Android 12 (du moins pas encore). Cependant, OnePlus vous permet de créer des fonds d’écran uniques basés sur des images que vous trouvez en ligne ou que vous prenez vous-même.

Pour commencer, appuyez simplement sur l’icône Fonds d’écran inventifs dans les paramètres de fonds d’écran habituels. Là, vous pourrez capturer ou télécharger une photo. Le logiciel analysera cette photo et la transformera en un dessin abstrait unique. Lorsque vous l’avez modifié comme vous le souhaitez, vous pouvez le définir comme fond d’écran.

Encore une fois, cette fonctionnalité est supprimée directement de Color OS, bien qu’elle ait une nouvelle couche de peinture pour la rendre légèrement différente de ce que propose Oppo.

Gestionnaire de tâches récentes d’Oxygen OS 12

Depuis des années, vous pouvez « verrouiller » des applications dans Oxygen OS. Cela empêche les applications de se fermer complètement de la mémoire, même lorsque vous effacez toutes les applications en même temps. L’idée est que le verrouillage des applications que vous utilisez tout le temps les aidera à se lancer plus rapidement car elles ne se ferment jamais vraiment.

Heureusement, cette fonctionnalité survit dans Oxygen OS 12. En fait, elle est même étendue avec une nouvelle section de gestionnaire de tâches récentes qui vous donne une liste actuelle de toutes les applications verrouillées et déverrouillées. C’est un changement bienvenu car il vous évite d’avoir besoin d’utiliser le sélecteur d’applications pour verrouiller/déverrouiller des applications si nécessaire.

Bien sûr, verrouiller trop d’applications dans la mémoire peut causer des problèmes, alors essayez de limiter vos ambitions pour qu’elles correspondent aux capacités de votre téléphone.

Scout

Scout n’est pas vraiment une nouvelle fonctionnalité, car les téléphones OnePlus en Inde l’ont depuis un certain temps. Cependant, la fonction de moteur de recherche universel est désormais disponible dans Oxygen OS 12, elle devrait donc (théoriquement) s’appliquer à tous les téléphones OnePlus, pas seulement à ceux en Inde.

Fait intéressant, Scout ressemble beaucoup à la fonction de recherche sur l’appareil qui est désormais intégrée à Android 12 lui-même. Il vous donne la possibilité de rechercher sur tout votre appareil des applications, des documents, des images, etc. Sur les téléphones OnePlus, Scout vit dans Shelf, l’agrégateur de diverses fonctionnalités de smartphone de l’entreprise. De manière confuse, Android 12 a cette fonctionnalité dans le tiroir d’applications, mais sur la première version bêta d’Oxygen OS 12, la section de recherche du tiroir d’applications ne recherche que des applications et rien d’autre.

Il est possible que OnePlus déplace Scout vers le tiroir d’applications, mais nous doutons que cela se produise. Il est plus probable qu’il utiliserait simplement la fonctionnalité intégrée proposée par Google dans Android 12 pour la barre de recherche du tiroir d’applications, puis son propre système propriétaire dans Shelf.

Nouveaux réglages AOD de la toile

Étant donné que OnePlus n’offrait pas du tout d’affichage permanent (AOD) jusqu’à la série OnePlus 8, il affine encore l’expérience. Avec Oxygen OS 11, la société a introduit Canvas AOD, qui crée un « dessin » filaire d’une photo que vous pouvez ensuite utiliser comme arrière-plan de votre AOD.

Canvas AOD 2.0 vous donne plus de contrôle sur l’apparence de votre image filaire.

Dans Oxygen OS 12, ce système reçoit un tas de nouveaux réglages. Vous pouvez modifier la couleur et le style des lignes de fil et ces lignes sont plus précises et détaillées qu’elles ne l’étaient auparavant. Fait intéressant, l’outil de création de votre propre AOD super cool proposé sur Color OS 11 n’a pas été porté sur Oxygen OS 12. À en juger par le reste des fonctionnalités ici, ce n’est qu’une question de temps.

Oxygen OS 12 bêta : date de sortie, éligibilité et premières impressions

Quiconque craignait que l’intégration OnePlus/Oppo n’entraîne la mort d’Oxygen OS peut désormais laisser échapper un béat « Je te l’avais dit ». Bien que cette première version bêta d’Oxygen OS 12 soit approximative et qu’elle manque sans aucun doute de nombreuses fonctionnalités que les fans de OnePlus s’attendent à trouver, ce n’est très clairement pas Oxygen OS à la base. Au lieu de cela, il s’agit de Color OS et OnePlus n’essaie même pas de le corriger, donc cela ne semble pas être le cas.

Certaines personnes seront d’accord avec cela, bien sûr. Certains pourraient même apprécier le « nouveau » look. Les fans de OnePlus aux États-Unis, en particulier, pourraient creuser cela car ils n’ont pas vraiment eu la chance d’utiliser Color OS auparavant. Pour eux, cela se sentira frais.

Les puristes d’Oxygen OS, cependant, n’aimeront pas beaucoup Oxygen OS 12. À moins que OnePlus n’apporte des changements drastiques ici, il semble que la sensation originale d’Oxygen OS qui a déjà commencé à s’infiltrer dans Oxygen OS 11 ait presque entièrement disparu de cette nouvelle version. Cela obligera les fans à ne pas mettre à jour vers Android 12 ou à utiliser des ROM personnalisées ou d’autres astuces pour reproduire le système auquel ils se sont habitués.

Lorsque OnePlus a annoncé « OnePlus 2.0 », nous savions que les choses allaient changer. Maintenant, il n’y a aucune question de savoir où ce changement se dirige.

Ceux qui cherchent à télécharger la version bêta d’Oxygen OS 12 pour essayer par eux-mêmes peuvent le faire à partir d’aujourd’hui – consultez notre article ici pour plus de détails. Il y a actuellement 13 appareils éligibles pour la bêta ouverte d’Oxygen OS 12. Il n’y a pas de mot sur une date de sortie officielle stable d’Oxygen OS 12, mais étant donné qu’Oxygen OS 11 a été déployé un mois après sa version bêta initiale, il est juste de s’attendre à ce qu’il atteigne au moins la série OnePlus 9 au cours du mois prochain.