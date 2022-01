Découvrez les nouvelles fonctions Bizum que nous pourrons utiliser en 2022

Une des Applications Le plus connu en Espagne pour envoyer et recevoir de l’argent est sans aucun doute Bizum. Aujourd’hui, cette application a 20 millions d’utilisateurs dans notre pays et ses fonctionnement Il est très simple et pratique à utiliser par jeunes Oui Adultes.

Nous nous souvenons que pratiquement tous Entités bancaires puissant ont allié avec l’application, qui propose un large assortiment de nouveautés les fonctions à partir de cette année 2022. Un exemple des nouvelles fonctions de l’application est que, maintenant, nous pouvons collecter et payer prix de Loteries et jeux d’État avec un code QR.

Payer des impôts avec Bizum

Jusqu’à présent, Bizum nous permettait d’activer le système d’envoi de paiements via le même mobile. Maintenant, l’une des principales nouveautés qui vient à Bizum c’est lui paiement des amendes. Pour le moment, il n’est disponible qu’en lava, Guipúzcoa Oui Biscaye, bien qu’on s’attende à ce qu’il saute bientôt à tous territoire national. Une nouveauté qui devrait voir le jour est que le paiements institutionnels sont réalisés via ce service.

Bizum va créer une nouvelle application complémentaire

Bien qu’il n’y ait toujours pas de date confirmée, une nouvelle application Bizum arrivera bientôt. C’est un application compagnon à celui qui existe déjà dans les banques, il n’est donc à aucun moment question de le remplacer. Ainsi, avec cette application, il sera beaucoup plus facile de partager des dépenses avec des amis, de créer des groupes pour effectuer différents paiements…

Future expansion à l’étranger ?

L’un des grands objectifs de Bizum cette nouvelle année 2022 est de pouvoir franchir le pas en dehors de l’Espagne et aller à l’international. Pour le moment, l’application n’est disponible que sur les comptes bancaires espagnols, mais, peut-être, au fil des mois, la possibilité de faire le saut vers Étranger.

