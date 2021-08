Découvrez les photos de bébé de Chanel, la fille de Coco et Ice-T, au fil des ans

C’est Chanel‘s monde et nous vivons juste dedans !

La fille de Glace-T et Coco austin continue de prendre d’assaut Internet. Que la mignonne de 5 ans soit habillée à neuf comme sa maman ou qu’elle prenne la pose sur le Gram, Chanel est une star à part entière. Après tout, elle est récemment devenue virale pour ressembler au portrait craché de son père.

Le dimanche 1er août, Chanel était de retour sous les projecteurs après que sa mère a révélé qu’elle l’allaite toujours.

“Chanel aime toujours mes seins. Elle a 5 ans”, a déclaré Coco à Us Weekly. « Beaucoup de gens se disent : « Oh, vous n’obtenez pas la nutrition après 2 ans. Pourquoi le faire ? » Et je me dis, mon enfant mange du steak et des hamburgers. Elle aime juste un petit en-cas de temps en temps et de plus en plus du lien entre la mère. Pourquoi lui enlever ça ? “

Le mois dernier, la danseuse de 42 ans a fait écho à des sentiments similaires, écrivant sur Instagram : “Qui sont les enfants qui s’accrochent aussi aux seins comme Chanel ? Je me sens lié à jamais avec cet enfant.”