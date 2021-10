Découvrez les photos de famille recomposée les plus mignonnes de Kourtney Kardashian et Travis Barker

Une grande famille heureuse !

As Kourtney kardashian et Travis aboyeurla relation de continue de grandir, tout comme leur lien avec les enfants des uns et des autres.

Le fondateur de Poosh partage des enfants le maçon, Onze, Pénélope, 9 et Règne, 6, avec ex Scott disque, alors que Travis est le père de Se poser sur, 17 et Alabama, 15 ans, qu’il partage avec son ex Shanna Moakler, avec sa belle-fille de 22 ans, Atiana De La Hoya.

Les familles du couple passent beaucoup de temps de qualité ensemble depuis que Kourtney et Travis ont officialisé leur relation sur Instagram en février 2021, mais il s’avère que le couple est voisin et qu’ils se connaissent tous depuis des années.

Maintenant que Kourtney et Travis sont fiancés, le lien entre les deux familles est plus fort que jamais. L’ancienne star de L’incroyable famille Kardashian est particulièrement proche de l’Alabama, qui a qualifié Kourtney de « belle-mère » en juillet, et les deux fréquentent régulièrement les enfants de Landon, Atiana et Kourtney.