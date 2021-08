Découvrez les premières d’Amazon Prime Video du 9 au 15 août

in

A cette occasion, nous mentionnerons les premières au sein du célèbre Plate-forme d’Amazon Prime Video du 9 au 15 août, alors continuez à lire pour découvrir toutes les actualités de son vaste catalogue.

Nouvelle semaine, nouveautés sur les plateformes de divertissement et bien sûr ici à Show News nous vous informons de toutes les nouveautés.

Le service d’abonnement d’Amazon ne fait pas exception et Prime Video se prépare déjà à recevoir plus d’une demi-douzaine de nouveaux titres.

En ce sens, on vous dit les nouveautés cette semaine sur la célèbre plateforme, qui se déroule du 9 au 15 août 2021 et a un ton très marqué et qui ravira les fans d’anime.

Sans plus tarder, mentionnons les premières de toute cette semaine :

Evangelion – 13 août

L’un des plus grands anime de tous les temps arrive sur Prime Video de la meilleure façon possible.

Avec ces films de reconstruction de l’histoire d’anime originale, vous pourrez comprendre toute l’histoire et profiter d’une histoire qui a marqué une génération.

Toutes les premières de cette semaine sur Prime Video

Le parc magique (9/8)

Amour Moderne T2 (8/13)

Evangelion: 1.11 Vous n’êtes (pas) seul (8/13)

Evangelion: 2.22 Vous pouvez (ne pas) avancer (8/13)

Evangelion: 3.33 Vous pouvez (pas) refaire (8/13)

Evangelion : 3.0 + 1.01 Il était une fois (8/13)