Découvrez les premières de la série sur Netflix du 6 au 12 décembre

Netflix : découvrez les premières de la série du 6 au 12 décembre

La troisième saison de ‘Titane’ et le documentaire ‘Voir’ se démarquent parmi les Nouveautes de cette semaine au sein de la célèbre plateforme Netflix, alors continuez à lire pour connaître les premières.

Si vous avez déjà vu la fin de La Casa de Papel, Narcos : México et la septième saison de Brooklyn Nine-Nine, ne désespérez pas car des nouveautés arrivent sur la plateforme cette semaine séries et les saisons les plus savoureuses.

Il ne fait aucun doute que l’un des retours les plus marquants est celui de Titans, la fiction mettant en vedette les jeunes héros de DC Comics.

Cependant, la comédie Comment charger Noël revient également, parfaite à voir à ces dates.

Par ailleurs, ces sept prochains jours, le catalogue Netflix recevra les documentaires Voir : Les clés du cinéma dans la culture contemporaine et Tiger King : L’histoire de Doc Antle.

Ensuite, nous vous présentons la série qui sera diffusée sur Netflix du 6 au 12 décembre.

Voir : Les clés du cinéma dans la culture contemporaine

Voir : Les clés du cinéma dans la culture contemporaine est l’un des nouveaux documentaires qui arrivent sur Netflix cette semaine.

Produites par David Fincher, les docuseries rassemblent plusieurs essais visuels de films bien connus de l’histoire du cinéma, et les combinent avec les déclarations d’un groupe de cinéphiles qui parlent des moments et des scènes du septième art qui les ont le plus émus. .

Première : 6 décembre

Titans

Cette semaine revient sur Netflix Titans, la série mettant en vedette les jeunes héros de DC Comics.

Dans la troisième saison, Robin, Raven, Starfire, Beast Boy et compagnie continuent de se former pour devenir ces super-héros dont le monde a besoin pour mettre fin aux forces du mal.

Première : 8 décembre

Tiger King: L’histoire de Doc Antle

Tiger King: The Doc Antle Story est une autre des docuseries présentées cette semaine sur Netflix.

Après avoir appris l’histoire de Joe Schreibvogel, dans les première et deuxième saisons de Tiger King, son « spin-off » met en vedette Doc Antle, le propriétaire d’un zoo populaire de Caroline du Sud, qui a été accusé de différentes accusations, notamment de cruauté envers les animaux et trafic d’espèces protégées.

Première : 10 décembre

UNE AUTRE SORTIE

Première : 7 décembre

Cours, chien, cours ! (Saison 2)

Première : 7 décembre

Shaman King (nouveaux épisodes)

Première : 9 décembre

Première : 10 décembre

Comment faire le plein à Noël (Saison 2)

Première : 10 décembre

Première : 6 décembre

Première : 9 décembre

Le glouton et le poilu (Documentaire)

Première : 11 décembre

Inspecteur Koo (nouveaux épisodes)

Première : 11 décembre