Découvrez les premières Netflix d’aujourd’hui le 3 août 2021

Aujourd’hui, mardi 3 août, deux documentaires, une série et un film arrivent au célèbre Plate-forme de Netflix, car après une journée sans une seule nouveauté dans son catalogue, il est arrivé avec tout et bien plus pour ses abonnés.

Malgré un début de semaine extrêmement faible, en termes de premières Concernant, Netflix a répertorié mardi quatre productions tous publics sur sa plateforme.

A noter qu’au cours de cette semaine Netflix a également préparé une sélection de nouveaux longs métrages très appétissants.

Du film d’animation Vivo aux documentaires Shiny Flakes : The Teen Cybernark et Pray Away : Priez et vous arrêterez d’être gay.

Alors sans plus tarder, nous vous disons quelles sont les premières Netflix pour aujourd’hui :

OVNI : Projets top secrets déclassifiés (SÉRIE)

Bien que les rencontres avec des extraterrestres n’aient jamais été prises tout à fait au sérieux, beaucoup de gens croient que l’existence d’OVNIS n’est pas seulement une possibilité, mais un fait.

Les Intrus (FILM)

Un groupe de voleurs fait irruption dans la maison parfaite : vide et pleine d’argent. Mais les propriétaires apparaissent et ce ne sont pas les vieillards impuissants qu’ils paraissent.

Prier : La croix dans le placard (DOCUMENTAIRE)

Les survivants et anciens dirigeants de la soi-disant “thérapie de conversion” parlent des dommages profonds que ce mouvement a causés et continue de causer à la communauté LGBTQ.

Shiny Flakes: The Teen Cybernarco (DOCUMENTAIRE)

Max S. révèle comment il a construit un empire de la drogue à l’adolescence dans l’histoire vraie de la série Comment vendre des médicaments en ligne (rapidement).