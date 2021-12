Découvrez les premières Netflix de ce 7 décembre

Netflix : découvrez les premières d’aujourd’hui le mardi 7 décembre | Instagram

Chaque fois que nous nous rapprochons de la fin de cette année et c’est pourquoi aujourd’hui nous vous ferons savoir tous les premières pour aujourd’hui, afin que vous ne manquiez aucune des nouvelles dans le Catalogue.

Et est-ce vrai, les sorties du mois de décembre sont sans aucun doute les meilleures de toute l’année, vous devriez donc vérifier les nouveautés sur Netflix qui arrivent aujourd’hui au Plate-forme.

Petit à petit Noël et le jour de l’an approchent, les festivités qui unissent familles et amis pour passer un bon moment, qui peut consister à s’asseoir dans notre salon, à enfiler un pyjama et donc aussi à faire un marathon de séries et de films.

Pour cette raison, la plate-forme au logo rouge, Netflix, a sorti un film et deux productions pour enfants pour ce mardi, comme un prétexte de plus pour avancer ces dates et commencer à en profiter.

Alors sans plus tarder, voici ce qui arrive sur Netflix aujourd’hui :

1

La Famille Claus 2 (FILMS)

Quel est le seul travail du Père Noël ? Livrer des cadeaux. Mais tout en poursuivant l’héritage de son grand-père, Jules trouve une lettre avec un souhait particulier.

2

Allez, chien. Allez ! : Saison 2 (ENFANTS)

Cette saison, les chiots aventureux sont en mouvement – des sites passionnants de Villapata aux lumières de la grande ville !

3

Centauria : Saison 2 (ENFANTS)

Horse part en mission pour créer une armée et vaincre un roi maléfique. Ce ne sera pas facile, mais il a la meute de son côté… et Rider à la maison.