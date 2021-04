Découvrez les problèmes de crypto-monnaie que Nano Coin résout du point de vue des utilisateurs

Compartir

Créé par Colin LeMahieu, Nano est un logiciel conçu pour faciliter les transactions de crypto-monnaie sans frais. Contrairement aux autres crypto-monnaies, la blockchain Nano ne garde pas un enregistrement complet des transactions, mais suit les soldes des comptes et les montants des transactions associés. Le prix actuel du marché de NANO est de 8,99 $ après une baisse de 0,28% pendant 24 heures.

Nano est une crypto-monnaie conçue pour faciliter des paiements sécurisés, sans commission et pratiquement instantanés, en remédiant aux inconvénients importants de l’infrastructure financière et de nombreuses crypto-monnaies. Nano est une plate-forme peer-to-peer qui utilise une structure de données en treillis qui permet à ses utilisateurs de transférer rapidement de la valeur sans compter sur des intermédiaires centralisés. Il utilise un système de vote représentatif ouvert dans lequel les titulaires de compte peuvent voter pour le représentant de leur choix, contrairement aux autres cryptos.

Avec ses objectifs presque similaires à ceux de Bitcoin, la nano coin vise à remplacer les monnaies fiduciaires pour intégrer les crypto-monnaies dans la vie quotidienne des gens. Contrairement à d’autres crypto-monnaies populaires, il effectue des tâches de manière plus flexible et plus rapide.

La crypto-monnaie Nano utilise des technologies avancées pour surmonter de nombreux problèmes d’échelle, qui inquiètent même les réseaux établis, notamment Ethereum et Bitcoin. Il s’agit d’un crypto sans confiance qui a une faible latence et utilise une technologie graphique acyclique dirigée et une architecture de réseau de blocs. L’utilisation de la technologie graphique acyclique ciblée offre une évolutivité illimitée et des transactions instantanées. Nano utilise le mécanisme de consensus délégué de preuve de participation.

L’architecture Nano utilise un mécanisme de preuve de travail comme mesure antispam pour empêcher les attaques et non un protocole d’accord. Du point de vue des utilisateurs, Nano semble être une monnaie idéale car ses transactions sont instantanées, gratuites et peuvent être mises à l’échelle à l’infini. Comparé à d’autres crypto-monnaies populaires, le temps de transaction est en effet une amélioration. De plus, sa sécurité est renforcée par le protocole de preuve de travail délégué où un attaquant devra contrôler la moitié des nano tokens pour une attaque réussie et ce qui est pratiquement impossible car cela nécessitera un investissement financier substantiel.

Crypto est coté sur de nombreux échanges tels que Binance, Huobi, Coinex et Mercatox.