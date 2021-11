Découvrez les stars de Harry Potter, 20 ans plus tard

C’était comme si le roux d’Essex surgissait de terre prêt à jouer le meilleur ami d’Harry, Ron Weasley. Grint – dont le premier grand honneur post-Potter faisait partie du relais de la flamme olympique avant les Jeux olympiques de Londres en 2012, une expérience « incroyable » qu’il a dit qu’il chérirait pour toujours – a joué principalement dans des productions britanniques. Plus particulièrement, il a joué dans The ABC Murders sur BBC One, basé sur le Christie Agathe mystère, et la comédie noire Sky One Sick Note, jouant un Joe moyen dont la vie s’améliore après avoir reçu un diagnostic de cancer par fausse alarme, mais il a décidé de laisser tout le monde continuer à croire qu’il est toujours malade. (Lindsay Lohan était parmi ses co-stars.) Ses films ont inclus CBGB, sur le célèbre club punk-rock de New York, et la comédie française Moonwalkers. Il joue actuellement sur Apple TV + dans Servant, M. Night ShyamalanLa série de mystères surnaturels de, qui est revenue pour une deuxième saison.

« A partir du moment où j’ai eu le rôle [of Ron], ma vie a complètement changé « , a déclaré Grint à Radio Times en 2018. » C’était une période étrange et cela m’a pris beaucoup de temps à traiter. Être simplement invisible peut toujours être difficile. Parfois, vous voulez juste aller au B&Q. «

Il a également dit : « Après Potter, je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire. J’avais le sentiment d’avoir raté des choses normales. J’ai perdu contact avec beaucoup de mes amis de l’école. Je voulais avoir un peu d’une vie à nouveau, alors j’ai fait une pause. Je n’ai jamais vraiment été super ambitieux. Je pense qu’il y a toujours eu quelque chose en moi, en particulier quand j’ai terminé Potter, qui veut faire mes preuves, mais je suis aussi naturellement assez personne peu sûre de toute façon. «

Tout ce qu’il faisait fonctionnait. Shyamalan a déclaré à . à propos de Grint : « Il est venu et a auditionné, et je viens de voir une personne différente. Je ne sais pas si j’ai déjà vu ce genre de réinvention d’acteur enfant à acteur adulte dans ma vie, c’est incroyable . «

En mai 2020, Grint et petite amie de longue date Géorgie groome accueilli leur premier enfant, fille Mercredi G. Grint.