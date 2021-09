in

desde Lady Gaga et Rihanna à Princesse Diana et Joan Rivers, il est temps d’applaudir les participants qui nous ont séduits par leur look.

Quant à savoir qui nous impressionnera plus tard cette année ? Nous avons hâte de le découvrir. D’ici là, célébrons les stars les mieux habillées pour honorer le Met Gala ci-dessous.