Découvrez les superbes fonds d’écran à rayons X Apple Watch Series 7 d’iFixit

Les acheteurs des dernières Apple Watch Series 7 peuvent désormais obtenir leurs propres fonds d’écran à rayons X ou transparents grâce aux bonnes personnes d’iFixit.

Des fonds d’écran sont disponibles pour les versions 41 mm et 45 mm de la montre, les spectateurs pouvant voir l’intérieur d’une Apple Watch d’une manière que la plupart d’entre nous ne feront jamais pour de vrais.

Il semble que la perfection de l’Apple Watch soit atteinte non pas lorsqu’il n’y a plus de composants à ajouter, mais lorsqu’il n’y a plus de choses à supprimer. Sur la série 7, Apple n’a pas lancé de refonte radicale, mais a plutôt supprimé un port de diagnostic, consolidé la technologie d’affichage pour supprimer un câble d’écran et laissé encore plus de place pour l’alimentation par batterie. Nous avons travaillé avec trois anciens ingénieurs d’Apple sur notre démontage de la série 7 pour mettre ces changements, et d’autres, dans leur contexte.