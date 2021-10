Découvrez les transformations de célébrités les plus surprenantes de la semaine

Le célèbre chef vient de révéler son secret pour perdre 26 livres et, bien sûr, cela avait à voir avec son alimentation, mais ce n’est probablement pas ce que vous pensez. « Je ne l’ai pas fait en ne mangeant pas », a-t-il déclaré au Radio Times. J’ai beaucoup mangé, plus que d’habitude. »

Quelques conseils pratiques d’Oliver ? « J’ai poussé la viande vers le bas, poussé les légumes vers le haut, j’ai dormi plus et plus de mouvement », a-t-il expliqué.

L’homme de 46 ans a également révélé le nouveau légume surprenant qu’il a ajouté à ses repas. « Je pensais que les algues étaient des trucs hippies et globe-trotters, mais nos ancêtres mangeaient des algues », a-t-il partagé. « Il a une charge d’iode et est le légume le plus nutritif au monde. » Oliver a également grignoté des noix et réduit sa consommation d’alcool, expliquant: « Je ne vous dis pas quoi faire, mais mon rythme maintenant est de boire uniquement le week-end. »