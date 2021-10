Découvrez les transformations de célébrités les plus surprenantes de la semaine

Quelque chose de différent vient de cette façon!

C’est la fin d’une saison effrayante et les célébrités se transforment de dernière minute pour choquer et ravir les fans. Les fans de la Garçons de la rue ont été surpris par AJ McLeanla décision de raser sa pilosité faciale, tandis que Jojo siwa a décidé de se promener du côté brune de l’épisode Halloween de Danse avec les stars. Et Camila Cabello a décidé de couper quelques centimètres de ses longues mèches la même semaine que Maisie williams a fait un voyage dans les années 2000 avec son dernier look.

De plus, Stranger Things, le favori des fans Le port de David avait l’air méconnaissable sur le tournage de son nouveau film et une star de 90 Day Fiancé a dévoilé son relooking « sexy » avant son retour sur la scène des rencontres.